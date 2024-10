Bologna-Milan si gioca, brutta notizia per Conte

Il Napoli affronterà prima il Lecce per poi essere di scena a San Siro contro il Milan: i rossoneri scenderanno in campo, la brutta notizia

La squadra azzurra ha intenzione di consolidare il primato in classifica. Il Napoli è pronto a sorprendere tutti superando l’ostacolo chiamato Lecce: spunta la brutta notizia per Antonio Conte. Saranno ore intense per preparare prima la sfida contro il Lecce: martedì 29 ottobre Lukaku e compagni, invece, proveranno a sbancare San Siro.

Secondo quanto riportato in anteprima dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, Bologna-Milan si giocherà a Como salvo sorprese. Se il sindaco di Bologna dovesse negare l’apertura dello Stadio Dall’Ara per l’allerta meteo, l’alternativa sarà il Sinigaglia di Como per la sfida in programma sabato 26 ottobre alle ore 18. Spunta l’intreccio con il Napoli: Conte dovrà così pensare subito al big-match contro il Milan. Scopriamo l’ultim’ora che coinvolge in prima persona anche la squadra azzurra.

Napoli, l’intreccio decisivo con il Milan: cosa succede ora?

Tutto cambia in fretta anche in casa azzurra per questa sfida di Serie A: spunta l’effetto sorpresa per Antonio Conte. L’allenatore dovrà così pensare già alla formazione di San Siro: spunta la brutta notizia per l’allenatore azzurro.

Pochi minuti fa è arrivata la (quasi) conferma della disputa della partita di campionato. Il Milan scenderà in campo contro il Bologna: ora ci sarà un problema in più da risolvere per l’allenatore del Napoli, scopriamo subito il dettaglio a sorpresa. Il Napoli cercherà di consolidare il primato in classifica, ma il percorso resta tortuoso fino al termine della stagione.

Reijnders e Theo Hernandez non salteranno così il big-match contro il Napoli, ma saranno protagonisti contro gli azzurri. Conte sperava nella doppia esclusione dei due top player rossoneri: sconteranno la giornata di squalifica contro il Bologna. Una voglia pazzesca di affrontare le big della Serie A per capire i reali obiettivi della squadra azzurra.

Contro il Lecce l’allenatore azzurro ha intenzione di far riposare anche diversi big come Politano e Kvara dando spazio a Neres e Ngonge dal primo minuto. Scelte in vista proprio della super sfida di Serie A contro il Milan che è tornato a collezionare vittorie importanti anche in Champions League. Fonseca dovrà risolvere in tempi brevi la grana Leao: il talentuoso attaccante portoghese non ha iniziato alla grande la nuova stagione.