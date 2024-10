Calciomercato, stanno prendendo Chiesa: torna in Serie A

Federico Chiesa è pronto a tornare in Italia dopo i mesi da dimenticare al Liverpool. Spunta il retroscena da urlo, l’intreccio in Serie A

Una voglia pazzesca di tornare ad essere imprendibile sulla fascia. Chiesa ha perso anche la Nazionale italiana dopo gli Europei: è stato uno dei pochi a salvarsi in quell’edizione, ma ora è pronto a tornare dall’esperienza deludente finora in Premier League. Una destinazione da urlo in Serie A: può tornare subito in Italia dopo la sua decisione di andare a misurarsi con una realtà del tutto nuova come quella di Liverpool.

Un momento decisivo per sognare di nuovo in grande. L’esterno offensivo del Liverpool non rientra nei piani tecnici di Arne Slot: spunta il retroscena di calciomercato con il trasferimento in Serie A. Una cessione immediata per Federico Chiesa che potrebbe tornare subito tornare in Italia per ritornare subito in forma. In Premier League sta faticando a causa dei ritmi completamente diversi rispetto al campionato italiano: spunta il retroscena con l’ultim’ora di calciomercato.

Calciomercato, colpo Chiesa: spunta il retroscena

Saranno settimane decisive per trovare così la nuova squadra in Serie A. L’esterno offensivo del Liverpool ha già nostalgia dell’Italia: ecco l’intreccio da urlo di calciomercato, conosciamo gli ultimi dettagli dell’operazione.

Come svelato dal portale calciomercato.it, Federico Chiesa è pronto già a cambiare aria. Nei giorni scorsi il manager del Liverpool, Arne Slot, ha rivelato come l’esterno offensivo italiano sia in difficoltà per i ritmi di gioco differenti rispetto alla Serie A. Inoltre, l’ex Juve non ha potuto essere protagonista in ritiro e spesso è vittima di infortuni muscolari. Ora Milan, Inter e Roma continuano a pensare a lui ma anche la destinazione Napoli resta sullo sfondo.

In estate Chiesa è stato accostato alla squadra azzurra con Antonio Conte che lo avrebbe utilizzato come laterale a tutta fascia. Anche come oggi con il nuovo sistema di gioco, l’esterno italiano sarebbe la ciliegina sulla torta per il Napoli: vanno sempre monitorate le sue condizioni fisiche che non sembrano più ottimali come un tempo.

Una voglia pazzesca di voltare subito pagina dopo aver vissuto settimane da incubo con la maglia del Liverpool. Soltanto qualche presenza senza entusiasmare più di tanto: Arne Slot ha parlato già chiaro, ora le big della Serie A potrebbero chiudere un colpo da urlo con il ritorno di Chiesa.