Napoli: assist dal Milan, arriva l’esterno destro

Possibile svolta per quanto riguarda l’esterno destro del Napoli. L’assist potrebbe arrivare dal Milan durante il mercato di gennaio

È un Napoli che inizia a muoversi sul calciomercato. Antonio Conte ha individuato le priorità e nei prossimi giorni Manna farà entrare nel vivo tutte le trattative. Mancano ormai due mesi all’apertura della sessione invernale ed è tempo di sedersi ai tavoli per capire meglio la fattibilità delle operazioni. I partenopei hanno sicuramente le idee molto chiare e sperano di poter raggiungere tutti i giocatori messi in cima alla propria lista.

E sull’esterno destro ci potrebbero essere delle importanti novità. A sorpresa l’assist potrebbe arrivare dal Milan direttamente durante il calciomercato invernale. Al momento si tratta solamente di una indiscrezione, ma non possiamo escludere che tutto possa trasformarsi in realtà direttamente nelle prossime settimane. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: Milan in aiuto, si chiude un colpo

Il Napoli lavora per chiudere un colpo di assoluto livello sulla fascia destra. I nomi sono diversi e i partenopei sono in attesa di capire quale potrebbe essere la soluzione ideale. C’è un nome che potrebbe nuovamente ritornare in pole position nei prossimi giorni soprattutto se ci dovesse essere un acquisto importante da parte del club.

Secondo le informazioni riportate da calciomercato.com, il Marsiglia ha messo nel mirino Calabria, in uscita dal Milan. Un suo arrivo in terra transalpina potrebbe aprire all’ipotesi di una cessione di Lirola e il Napoli è pronto ad approfittarne. I partenopei, che starebbero ragionando sulla possibilità di mettere sul piatto Raspadori, giocatore che piace molto a De Zerbi, valutano con attenzione il profilo dell’ex Sassuolo per rinforzare il reparto di destra. Molto dipenderà da come si muoverà in entrata il club francese e il capitano rossonero rappresenta il giocatore giusto per sbloccare la trattativa.

Naturalmente per il momento stiamo parlando di una ipotesi da confermare nelle prossime settimane. Per il momento è una semplice idea e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere il tanto atteso via libera a questa operazione oppure no. Ma il Napoli pensa a Lirola e Calabria rappresenta la chiave per arrivare a regalare l’esterno destro durante il calciomercato invernale.