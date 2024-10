Svolta improvvisa: blitz in città, firma Kvara

Il futuro di Kvaratskhelia continua ad essere al centro di diverse voci. Nelle ultime ore si parla di un blitz in città per definire l’accordo

Si prospettano settimane decisive per il futuro di Kvaratskhelia. Conte nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Lecce ha sottolineato che la scelta finale spetterà alla società. La sua speranza, come è noto, è quella di una conferma del georgiano, ma per il momento da parte sua non c’è nessuna intenzione di mettere dei paletti oppure spingere per il prolungamento. I contatti vanno avanti ormai da tempo e presto si dovrebbe mettere la parola fine a questa vicenda.

Intanto, secondo quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il procuratore di Kvaratskhelia è arrivato in una città con l’obiettivo di discutere del futuro del suo assistito. La presenza dell’agente del georgiano significa che siamo ormai entrati nella fase decisiva della trattativa e a questo punto non ci resta che aspettare qualche settimana per avere un quadro più chiaro.

Napoli: futuro Kvaratskhelia, novità importante

Al momento su Kvaratskhelia abbiamo una certezza: ci sono distanze importanti tra il giocatore e il Napoli e questo rende complicata la firma. Stando a Il Mattino, nessuno dei due vuole fare un passo indietro e per questo motivo ad oggi sembra impossibile pensare ad un accordo. Ma i partenopei non mollano e sperano di riuscire ad arrivare ad un compromesso per poter chiudere in positivo la trattativa.

Secondo il Corriere dello Sport, in queste ore il procuratore di Kvaratskhelia è a Napoli. Assisterà alla partita con il Lecce e molto probabilmente farà il punto della situazione con il suo assistito. Per il momento non si hanno notizie di incontri con ADL o Manna, ma non è da escludere che un colloquio tra le parti ci possa essere per capire la reale intenzione del giocatore. In questo momento il rinnovo non sembra essere vicino, ma fino all’estate davvero tutto può succedere.

Intanto il giocatore aspetta e prova a concentrarsi sul campo. Conte si augura di poter contare sul Kvaratskhelia che tutti noi conosciamo in davvero breve tempo. Fino ad oggi abbiamo visto solo in parte il calciatore dello Scudetto. Naturalmente sulle prestazioni sta pesando (e non poco) il mancato rinnovo. Ora spetterà al georgiano provare a dividere le due cose almeno fino a giugno quando poi si ritornerà a parlare con insistenza del suo futuro.