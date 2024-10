Infortunio Lobotka: cambia tutto, svelata la nuova data del rientro

In casa Napoli l’unico realmente indisponibile resta Lobotka. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ svela la nuova data del rientro

Le condizioni di Lobotka continuano a tenere banco in casa Napoli. Il centrocampista resta ancora ai box contro il Lecce, con Conte che deve affidarsi a Gilmour nella speranza di poter contare su uno scozzese diverso da quello che abbiamo visto nelle uniche due uscite dal 1′. Ora la speranza è che lo slovacco possa recuperare il prima possibile e, di conseguenza, tornare a disposizione nel minor tempo per dare una grande mano ai compagni.

E il punto sull’infortunio di Lobotka viene fatto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo analizza la situazione del centrocampista slovacco e ipotizza anche i tempi di recupero. Al momento la parola d’ordine è quella di non rischiare praticamente nulla, ma naturalmente bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Napoli: tegola Lobotka, le ultime

La situazione Lobotka tiene in apprensione il Napoli. In un primo momento si era parlato della possibilità di un rientro in campo contro il Milan, poi addirittura il 10 novembre. Un quadro chiaro sull’infortunio dello slovacco non si è mai realmente avuto e a questo punto i tifosi e lo stesso Conte attendono l’evolversi della situazione nella speranza magari di poter ricevere delle buone notizie dallo stesso giocatore.

Il Corriere dello Sport non chiude la porta ad un ritorno almeno tra i convocati per il Milan da parte di Lobotka. Difficile che nel giro di quattro giorni possa essere arruolabile al 100%, ma la panchina potrebbe essere una delle sue possibilità. La strada è comunque ancora lunga e un quadro più chiaro lo si avrà solamente alla ripresa degli allenamenti dopo Lecce. Se lo si vedrà in campo, allora il recupero è fattibile, altrimenti la strada sarà ancora lunga e tortuosa.

Una cosa è certa: il Napoli non vuole prendersi rischi inutili. Lobotka ritornerà in campo solamente se avrà smaltito definitivamente il problema. Nessuna possibilità di vedere il calciatore tra i convocati con la possibilità di una ricaduta. Quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione e se lo slovacco potrà rientrare subito da questo infortunio oppure dovrà attendere ancora un po’ di tempo.