Napoli-Chiesa, ora si può: lo scambio sblocca l’affare

Il nome di Federico Chiesa potrebbe tornare in auge per il Napoli in un prossimo futuro. Lo scambio è destinato a sbloccare l’affare

Si è parlato molto della possibilità di vedere Federico Chiesa al Napoli la scorsa estate. Poi la trattativa con la Juventus per motivi differenti non è decollata e il tutto è tramontato. Il giocatore toscano sta comunque avendo delle grosse difficoltà ad ambientarsi in Inghilterra e il suo ritorno in Italia è sempre molto più probabile. Questo apre la strada alla possibilità di un approdo alla corte di Conte per ritornare ai livelli di un tempo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Liverpool sarebbe fortemente interessato ad un calciatore del Napoli in ottica calciomercato estivo e a questo punto non possiamo escludere che possa mettere sul piatto il cartellino di Chiesa per convincere i partenopei a lasciarlo partire. Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: ipotesi Chiesa, le ultime

Il Napoli continua a ragionare su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Le idee sono chiare e bisogna sottolineare che si lavora molto anche in ottica futura. L’attenzione non è rivolta specialmente a gennaio, ma si guarda anche a giugno e sull’individuare i giocatori che possono davvero fare a caso dei partenopei.

E Chiesa è sicuramente uno di questi. Parliamo di un calciatore di assoluto livello e che ha dimostrato di poter fare molto bene nel nostro campionato. Ora in Inghilterra sta avendo un po’ di problemi e l’ipotesi di una nuova esperienza in Italia non è da escludere considerato anche quanto potrebbe succedere durante il calciomercato invernale. Si parla molto di un Liverpool interessato a Kvaratskhelia e a questo punto non si può escludere che il club inglese metta sul tavolo l’ex Juventus per arrivare al georgiano.

Una ipotesi di calciomercato da tenere in considerazione, ma la strada è ancora molto lunga e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione. Ma una eventuale partenza di Kvara potrebbe nuovamente riaprire alla possibilità ad un ritorno di Chiesa in Italia e magari proprio al Napoli. Vedremo cosa succederà in futuro e se l’ipotesi diventerà realtà oppure no.