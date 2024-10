Mercato Napoli, colpo in mediana: affare da 25 milioni

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa per rinforzare la linea mediana da mettere nelle mani di Antonio Conte. In tal senso, l’affare in questione è da 25 milioni di euro e rappresenta un punto di svolta in vista di gennaio per gli azzurri. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri in vista dell’inverno devono fare tante valutazioni. In primis le prossime gare saranno fondamentali per capire il reale valore di questa compagine. Contro il Lecce, infatti, questa compagine dovrà fare di tutto per provare a vincere ed arrivare poi al ciclo di ferro non solo da capolista, ma anche con il morale alle stelle.

Dopo un inizio pianeggiante, infatti, adesso per il Napoli arriva la salita. Dopo la sfida con i pugliesi dello stadio Diego Armando Maradona ci saranno Milan, Atalanta ed Inter, seguite poi dalla Roma e dal Torino per concludere poi questo ciclo infernale con la Lazio. Una dietro l’altra, in una sorta di full immersion. Ma il club opera anche sul mercato.

Mercato Napoli, colpo in mezzo al campo per Antonio Conte

Nel momento in cui, infatti, il club dovesse superare questo ciclo di ferro e restare ancora in vetta o comunque agganciato ad essa, allora non si potrebbe più parlare di Scudetto come di un sogno. Ed ecco che il direttore sportivo Giovanni Manna non vuole farsi trovare impreparato.

Uno dei nomi che più volte, negli ultimi mesi, sono stati accostati al Napoli è quello di Carney Chibueze Chukwuemeka, talento del Chelsea e calciatore dalle potenzialità enormi. Si è parlato anche di lui nel momento in cui si vociferava di un maxi scambio tra Osimhen, Lukaku ed altri calciatori dei Blues in azzurro, ma poi tutto è sfumato. Adesso arriva la svolta.

Napoli, occhi in casa Chelsea: affare da 25 milioni di euro

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, infatti, il Chelsea ha deciso di cedere Chukwuemeka, sulle cui tracce c’è anche il Milan, e di metterlo quindi sul mercato.

I 25 milioni di euro che vengono richiesti, però, rappresentano un ostacolo per chiunque. Il Napoli, però, considerando che si tratta un talento classe 2003 dall’enorme potenziale, potrebbe pensare seriamente di fare questo investimento solo in caso di cessione di Victor Osimhen a gennaio. Vediamo cosa ci riserverà il futuro.