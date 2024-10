Allarme maltempo, gara rinviata in Serie A: quando si recupera

L’allarme maltempo si sta abbattendo con forza e violenza su molte zone della nostra amata Italia ed in tal senso la preoccupazione cresce e non di poco. Al punto che una gara di Serie A non sarà giocata proprio per la situazione delicata che si sta andando a creare. Arriva anche l’annuncio a riguardo.

Dal punto di vista climatico la situazione, in Italia ma in generale nel mondo, si sta facendo sempre più delicata e difficile da gestire. Siamo, ormai, abituati alle bufere che di tanto in tanto si abbattono sul Bel Paese, con i danni che sono a volte davvero impressionanti e che mettono in ginocchio non solo tante famiglie, ma addirittura intere popolazioni.

Si tratta di un aspetto che ha delle ripercussioni sicuramente sulla nostra vita di tutti i giorni, ma inevitabilmente anche sul calcio. In tal senso, il fine settimana che c’è all’orizzonte all’insegna della nostra Serie A perde, per così dire, una partita. Rinviata proprio a causa dell’allarme maltempo che ha colpito la nostra penisola.

Allarme maltempo in Italia, gara rinviata in Serie A

Nel momento in cui una bufera si abbatte su una città, il campo diventa impraticabile. Nel momento in cui, però, la bufera aumenta l’intensità, si rischia anche per l’incolumità di tutti i presenti. Dai calciatori fino ad arrivare, soprattutto, ai tifosi presenti sugli spalti. La cui salute è prioritaria rispetto a tutto.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Ansa, la partita tra Bologna e Milan in programma per sabato alle ore 18.00 è stata rinviata. Per il maltempo, dal momento che è prevista tanta pioggia, ma non solo. Andiamo a vedere, dunque, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Serie A, salta il big match: le ultime notizie a riguardo

L’altro motivo del rinvio è legato alle attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera.

Si tratta di un problema che crea difficoltà anche in relazione al calendario. Tenendo conto dei tanti impegni delle due squadre in Europa e del turno infrasettimanale, senza dimenticare la sosta per le Nazionali di novembre, la prima data utile è il fine settimana tra il 17 ed il 18 dicembre.