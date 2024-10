Mourinho torna in Serie, colpo di scena: presto affronterà il Napoli

José Mourinho è pronto a salutare, a sorpresa, il Fenerbahce dopo pochissimo tempo ed a far rientro in Serie A. Si tratta di un autentico colpo di scena ed in tal senso sarà adesso un nuovo ostacolo sulla strada del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di uno dei tecnici più divisivi in senso assoluto, dal momento che nelle sue dichiarazioni non è mai stato banale. Ha sempre provato a fare la differenza nella partita dal giorno prima, proprio con le sue conferenze stampa, diventate ormai iconiche in tutto il mondo. A volte ci è riuscito, in altri casi no.

Al Fenerbahce, club in cui è arrivato con delle altissime ambizioni, le cose però non stanno andando per il verso giusto. La squadra, infatti, è lontanissima dalla vetta occupata dagli acerrimi rivali del Galatasaray ed il nervosismo nella piazza è alle stelle. Per questo, a sorpresa, potrebbe salutare a breve e si potrebbero spalancare ancora una volta le porte della Serie A.

Il portoghese saluta già il Fenerbahce? Le ultime

Arrivato in terra turca, nella straordinaria città di Istanbul, con l’obiettivo di lottare per il titolo ma la vetta della classifica è lontana e non poco. Per questo iniziano a sorgere le prime perplessità, per usare un eufemismo, nei confronti dell’ex Roma che ora può tornare in Italia.

A parlare di questa indiscrezione è InterDipendenza.net, che a sorpresa accosta il nome di José Mourinho ancora una volta alla Roma in caso di esonero da parte di Ivan Juric. Si tratterebbe di una notizia che non potrebbe non rappresentare un ennesimo colpo di scena nella gestione dei Friedkin. Di certo non nuovi a situazioni come questa.

Mourinho di nuovo in Serie A: che cosa sta succedendo

Al momento si parla di una indiscrezione, nata soprattutto dalle invocazioni arrivate da parte dei tifosi sui social. La situazione in casa Roma, infatti, dopo le recenti delusioni, è a dir poco incandescente.

La piazza, infatti, non ha perdonato alla proprietà americana l’esonero di Daniele De Rossi, arrivato come un fulmine a ciel sereno ed in maniera totalmente irrispettosa. Chissà che non possa trovare conferma questa indiscrezione, con la Roma che tra un mese affronterà il Napoli. Dunque spettatore interessato di questa situazione.