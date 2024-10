Napoli, svolta nel rinnovo di Kvara: annuncio di Conte sul sostituto

In casa Napoli una delle tematiche più calde è quella relativa al futuro ed al rinnovo di Kvara ed in tal senso arriva una svolta nella conferenza stampa di Antonio Conte. In tal senso, andiamo a vedere cosa ha detto, dal momento che ha parlato anche del suo naturale sostituto in mezzo al campo.

Da ormai più di un anno, come è noto, in casa Napoli tiene banco la questione legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia. E’ con poco margine di dubbio la stella più luccicante del panorama calcistico italiano ma il suo ingaggio non è sicuramente adeguato alla sua importanza nello scacchiere tattico di Antonio Conte.

Il numero 77 è fondamentale in questo Napoli, dal momento che ha inventiva, classe e senso del gol più di chiunque altro. Come certificato dal fatto che è il capocannoniere degli azzurri in questa stagione. In tal senso, il tecnico Conte oggi in conferenza stampa ha parlato sia della questione legata al rinnovo che del suo sostituto in campo.

Rinnovo del georgiano, le ultime notizie in tal senso

Antonio Conte lo ha messo, come era facilmente immaginabile, al centro del progetto ed i risultati in campo, al netto di qualche prestazione al di sotto delle aspettative, stanno ripagando. Ma la partita più importante, pare, è quella del rinnovo, con la distanza tra il calciatore ed il Napoli che resta di circa due milioni di euro.

Come spiegato da Conte oggi in conferenza stampa in vista della partita contro il Lecce, però, la cosa più importante è che il calciatore continui così. Senza farsi distrarre dalle voci che circolano. Per quel che riguarda le cifre, però, l’allenatore ha chiesto di parlarne con il direttore sportivo, dal momento che non si occupa di cifre.

Kvara, Conte parla del suo sostituto: ecco che cosa ha detto

Fino a questo momento, negli anni in cui i due hanno lavorato insieme, spesso è toccata a Jack Raspadori prendere il posto di Kvara.

In tal senso, però, Conte ha parlato anche di lui in conferenza stampa, spiegando che dal suo punto di vista è una seconda punta, per così dire, e quindi una valida alternativa a Scott McTominay. Bocciato, dunque, come esterno di attacco. Resta, di fatto, David Neres l’unica freccia sulla corsia sinistra d’attacco per il tecnico in alternativa a Kvaratskhelia.