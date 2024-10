Napoli, Conte cambia ancora: nuovo ruolo per McTominay

In casa Napoli Antonio Conte, in vista del tour de force che c’è all’orizzonte con i partenopei, lavora ad un nuovo cambiamento importante dal punto di vista tattico. E la chiave di volta per questo ulteriore nuovo corso è ancora una volta Scott McTominay, autentico equilibratore di questa compagine.

Il primo posto in classifica del Napoli va visto come un punto di partenza e non certamente un punto di arrivo. E’ troppo presto, infatti, per arrivare a delle conclusioni e la strada è ancora estremamente in salita. Da questo punto di vista, infatti, il primo ad esserne consapevole è Antonio Conte, che infatti sta ancora lavorando per trovare l’abito perfetto.

Inizialmente si è partiti con un 3-4-2-1 che inizialmente è stato utile per sopperire all’assenza di alternative a Lobotka ed Anguissa in mezzo al campo. Il passaggio al 4-2-3-1 è arrivato grazie agli arrivi di Gilmour ma soprattutto di Scott McTominay. Che è ora la chiave per un altro cambiamento tattico non di poco conto. Andiamo a vedere di che si tratta.

Gli azzurri lavorano a delle novità tattiche ancora una volta

Fino a questo momento, infatti, il Napoli ha vinto ed ottenuto ottimi risultati, ma resta in tal senso qualche problema di ordine tattico. La manovra, da questo punto di vista, ancora fatica a decollare, dal momento che si stanno ricercando gli ultimi dettagli per alzare ancora una volta l’asticella.

Stando a quanto raccontato da Repubblica oggi in edicola, però, in tal senso Antonio Conte in vista della sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Gotti sta pensando ad una nuova posizione per Scott McTominay. Potrebbe, infatti, seriamente schierarlo nel ruolo di interno di centrocampo. Andiamo a vedere per quale motivo.

Napoli, McTominay cambia ancora ruolo: le ultime in vista del Lecce

Già nel secondo tempo della partita contro l’Empoli Antonio Conte ha proposto questa variante tattica, con il Napoli che anche grazie ad essa è riuscito ad assicurarsi non solo la partita, ma anche la gestione perfetta del match e degli spazi.

L’obiettivo, facendolo partire più da dietro, è quello da un lato di sfruttare i suoi muscoli in fase di contenimento, e dall’altro quello di provare ad esaltare ancora di più le sue capacità di inserimento.