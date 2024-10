Napoli, colpo dall’Est Europa: l’annuncio del tecnico

In casa Napoli si lavora in vista di gennaio ed in tal senso arriva la svolta da questo punto di vista per il colpo che arriva direttamente dall’Est Europa. Arrivano in tal senso le parole da parte del tecnico, che ha parlato di questa operazione per i partenopei. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

I partenopei non si fermano. Sia in campo che fuori. Se, infatti, la squadra di Antonio Conte si è messa al comando della classifica in Serie A, lo staff mercato sta già lavorando in vista dell’inverno, dal momento che servono degli innesti a questa squadra per poter pensare in grande, come si suol dire.

In tal senso, gli azzurri hanno la consapevolezza che ci sono delle operazioni da dover condurre in porto e che sono state rimandate per il mancato addio concretizzato di Victor Osimhen, dal momento che il Galatasaray lo ha preso in prestito. In tal senso, arriva la svolta per il colpo che arriva dall’Est Europa e del quale ha parlato anche l’allenatore.

Azzurri al lavoro per il colpo che arriva dall’Est Europa

Sono diversi gli interventi che Conte sta chiedendo alla dirigenza, nella assoluta consapevolezza che l’appetito vien mangiando, come si suol dire, dal momento che il primo posto in classifica non può non portare la tifoseria a fare dei sogni di gloria. E’ lecito ed anzi è un qualcosa di assolutamente legittimo.

Uno dei nomi che di recente è stato accostato al Napoli è quello di Radu Dragusin, difensore centrale del Tottenham e già in passato seguito con fortissimo interesse dagli azzurri prima che firmasse proprio con gli Spurs. In tal senso, arrivano delle parole importanti da parte dell’allenatore.

Napoli, le parole del tecnico sul potenziale nuovo acquisto

Ad esprimersi in tal senso, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è l’ex allenatore di Radu Dragusin, vale a dire Roberto Baronio, che avendolo allenato lo conosce davvero molto bene.

Non si direbbe sorpreso, in tal senso, dal suo arrivo al Napoli, dal momento che si tratta di un calciatore che ci starebbe nella rosa dei partenopei e che andrebbe a giocarsi una maglia per il posto da titolare. Insomma, la pista tra Dragusin ed il Napoli potrebbe diventare infuocata da questo punto di vista.