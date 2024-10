Mazzarri torna in panchina: esonero e scelta fatta

Walter Mazzarri, dopo la parentesi amara al Napoli, è pronto a tornare in panchina per una nuova avventura da tecnico. Il club, infatti, ha deciso per l’esonero ed in tal senso la scelta, da questo punto di vista, sembra essere fatta. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che, al netto delle ultime due esperienze negative al Cagliari prima ed al Napoli, nel suo ritorno, poi, ha sempre raggiunto gli obiettivi che sono stati fissati dai club con i quali ha lavorato. Non è mai stato spettacolare la sua proposta di gioco, ma estremamente concreta ed efficace.

Tanti i suoi punti fermi dal punto di vista tattico, a partire da una difesa a tre e da due esterni di centrocampo di grande gamba e capaci di seguire tutta la fascia. In tal senso, adesso per Walter Mazzarri arriva un punto di svolta non di poco conto. E’ pronto a tornare in Italia dopo l’esonero deciso da un altro club.

Il toscano è pronto a tornare ad allenare

Al Napoli, purtroppo, il suo rientro è stato di breve durata. Troppo grandi, infatti, erano i problemi che questa squadra si trascinava dietro da troppo tempo ed infatti neanche dopo il suo addio c’è stata una inversione di rotta da questo punto di vista. Ed anzi le cose sono andate sempre peggio.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, dopo l’esonero di Vivarini il nome di Walter Mazzarri è in cima alla lista dei desideri del Frosinone, un club di Serie B che, però, come è noto ha una grande voglia di ripartire e di tornare in Serie A, grazie a giovani interessanti e ad una squadra di buon livello per la cadetteria.

Mazzarri nuovo allenatore: altro esonero in Serie A

Al momento, però, la decisione non è stata ancora presa e da questo punto di vista la panchina per il momento è stata affidata a Greco, che sarà allenatore ad interim finché la proprietà non prenderà una decisione sulla guida tecnica.

Si attendono sviluppi, da questo punto di vista, dal momento che è fortissimo il legame tra il Napoli e Walter Mazzarri, nonostante l’ultima esperienza deludente da questo punto di vista.