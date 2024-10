Calciomercato: colpo a parametro zero, il difensore sta per firmare

Calciomercato, arriva la svolta nell’affare. Il difensore sta per firmare e la notizia arriva davvero come un fulmine a cielo sereno e si tratta di un profilo a parametro zero a dir poco interessante ed importante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa succede.

Il mercato per i calciatori a parametro a zero, come è noto, è sempre aperta e rappresenta una soluzione sempre molto interessante. Di certo si tratta di profili da inserire gradualmente, visto che gli va concesso il tempo di trovare la migliore forma fisica possibile. Dall’altro lato, però, spesso si tratta di calciatori di esperienza.

Sono diversi i nomi in ballo da diverso tempo ed in tal senso un altro profilo si sta per aggiungere a questa lunga lista di calciatori un altro profilo, che infatti si sta per svincolare dal suo club. Ed è subito pronto a tornare in campo, dal momento che avrebbe già un accordo di massima con la sua nuova, vecchia squadra.

Calciomercato, colpo a parametro zero per il centrale

I colpi di scena nel calciomercato sono praticamente sempre all’ordine del giorno ed in tal senso sta per arrivare una nuova svolta davvero di altissimo profilo e che lascia tutti di stucco, come si suol dire. Andiamo a vedere, da questo punto di vista, le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, Luiz Felipe, dopo essere stato ceduto per 22 milioni di euro all’Al Ittihad, starebbe proprio per tornare al Real Betis, la sua ex squadra. Se confermato, si tratterebbe di un autentico colpo epocale. Vendere un calciatore a peso d’oro e riprenderlo, pochi mesi dopo, a parametro zero è qualcosa che non si è mai visto.

Il grande ex torna a parametro zero: le ultime

Anche il Napoli da tempo si sta muovendo sulle sue tracce. O, per meglio dire, è stato accostato al centrale ex Lazio, che vuole andar via dall’Arabia Saudita dove la sua avventura non sta andando per il verso giusto.

In tal senso, dunque, il Real Betis sembra pronto a riaccogliere tra le proprie braccia Luiz Felipe. Da vedere se arriverà qualche altro colpo di scena su questo fronte. Si attendono sviluppi a questo punto.