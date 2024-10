Simeone sbarca in Italia: l’intreccio con l’ex Napoli

Una nuova destinazione suggestiva per Simeone: spunta il retroscena in Serie A, pronto a sbarcare nel campionato italiano

Bisogna farsi trovare pronti. La famiglia Simeone ha sfornato tanti giocatori di livello internazionali grazie alla guida di un papà attento come El Cholo, che non sta attraversando un ottimo momento sulla panchina dell’Atletico. Da anni protagonista con i colchoneros, è riuscito anche a centrare la finale di Champions League negli anni passati. Ora la squadra non gira più come un tempo: spunta l’intreccio decisivo per il futuro.

Saranno giorni intensi per trovare subito la prossima destinazione a sorpresa. Un momento decisivo per sognare in grande dopo il grande momento vissuto negli ultimi giorni. Scopriamo subito il colpo ad effetto: può raggiungere l’Italia grazie all’ex Napoli. Il fronte calciomercato comincia a dare le prime indiscrezioni di calciomercato per sognare in grande: arriva subito, la bomba sganciata dalla Spagna. Il consiglio di papà Simeone sarà importantissimo per conoscere il suo futuro.

Simeone, prossima tappa in Italia: la pazza idea in Serie A

Un momento speciale da vivere intensamente, ma già il suo profilo è finito sul taccuino del club italiano: l’ultim’ora di calciomercato è stata decisiva, ecco l’intreccio.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Giuliano Simeone è pronto a sbarcare in Serie A raggiungendo il fratello Giovanni che è protagonista con la maglia del Napoli. Nell’ultima sfida di Liga l’attaccante argentino ha regalato un assist al bacio a Griezmann: una rimonta da urlo per far contento subito papà Diego che gli ha dato fiducia. Una famiglia di calciatori quella di Simeone: spunta il retroscena in Serie A con l’intreccio decisivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Como potrebbe chiudere l’affare per l’argentino. Ci sarebbe così l’ex Napoli Pepe Reina da fare da chioccia ai più giovani: il portenziale di Giuliano è davvero immenso e così Cesc Fabregas starebbe pensando proprio all’argentino. Inoltre, ritroverebbe anche Nico Paz con il talentuoso giocatore che ha fatto il suo esordio con il Ct Scaloni.

Una nuova destinazione a sorpresa per il classe 2002 che è pronto a conquistare il calcio europeo a suon di gol ed assist. Un nuovo capitolo tutto da scrivere per lui: il fratello Giovanni è stato accostato anche al Torino, ma insieme alla moglie hanno deciso di restare al Napoli fino al termine della stagione.

Soltanto successivamente prenderanno una decisione definitiva dopo la prima stagione di Conte sulla panchina degli azzurri. Il calciomercato comincia a dare i primi spunti per il futuro: ecco il retroscena dalla Spagna.