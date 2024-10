Napoli, futuro Kvaratskhelia: ha deciso dove giocherà

Dal Real Madrid al Barcellona, ma è appena spuntata fuori la nuova destinazione per Kvara. Il georgiano è pronto a fare le valigie: la verità

Il talentuoso esterno offensivo del Napoli sta discutendo con il presidente De Laurentiis circa il suo rinnovo contrattuale. Nel corso degli anni il georgiano è diventato la stella della squadra azzurra attirando forti interessamenti delle big d’Europa, tra cui Real Madrid e Barcellona. Kvara è pronto a voltare pagina definitivamente: spunta la sua prossima destinazione.

Saranno settimane intense in casa azzurra per conoscere il futuro del talento georgiano del Napoli. Kvaratskhelia è pronto a fare le valigie dicendo addio definitivamente al club di De Laurentiis. Il numero uno della società partenopea cercherà di trovare un accordo, ma lui ha già deciso la sua prossima squadra a sorpresa. Niente Barcellona e Real Madrid: ecco dove giocherà in vista della prossima stagione. Soltanto una mossa strategica per accelerare i tempi per il suo rinnovo? Staremo a vedere…

Napoli, la rivoluzione di Kvara: ecco la prossima destinazione

Da sconosciuto assoluto a punta di diamante della formazione azzurra. Insieme ad Osimhen ha regalato gioie incredibili contribuendo al trionfo dello Scudetto: ora subito ha svelato la sua prossima destinazione a sorpresa.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, la Premier League continua a monitorare la situazione contrattuale del georgiano. Protagonista anche agli ultimi Europei, ora Kvara è pronto a prendere la scelta decisiva in ottica futura: Arsenal e Liverpool sono pronte a fare follie per lui. Il Napoli cercherà di blindarlo con il nuovo rinnovo contrattuale che non è ancora arrivata: spunta l’intreccio decisivo con la dirigenza partenopea.

De Laurentiis scenderà in campo in prima persona per non ripetere gli errori del passato con Osimhen. Ecco l’intreccio decisivo per sognare in grande: tutto può cambiare rapidamente in vista della prossima stagione. Il Napoli è già stato avvisato: le proposte per il georgiano non mancano affatto con il suo exploit in maglia azzurra in questi anni.

Al momento nulla è ancora deciso ufficialmente, ma spuntano i primi retroscena di calciomercato. Kvara dovrà trovare così la giusta soluzione per il futuro: il club partenopeo è pronto a trovare una soluzione alternativa per blindare il classe 2001 georgiano. Il numero 77 del Napoli vorrebbe puntare sempre più in alto: il suo sogno resta quello di vincere la Champions League.