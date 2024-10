Napoli, rivoluzione in attacco: il nuovo tridente di Conte

Il Napoli targato Antonio Conte cambia pelle in vista delle prossime sfide ravvicinate. Ecco il nuovo tridente inedito, giocheranno titolari

Saranno giorni intensi in casa Napoli per continuare a consolidare il primato in classifica. Conte sarà protagonista con scelte a sorpresa per far rifiatare i titolarissimi in vista delle prossime sfide di Serie A: spunta il retroscena per l’undici titolare contro il Lecce.

Una mossa strategica per pensare da grande squadra. Conte vanta un’esperienza trentennale nel mondo del calcio: sa che ogni sfida può riservare una sorpresa. Ora l’allenatore azzurro cercherà di cambiare l’undici iniziale in vista della prossima sfida contro il Lecce: spunta il tridente inedito per affrontare la squadra salentina.

Una sfida nella sfida per Conte che sarà protagonista contro la squadra della sua città: proprio a Lecce ha mosso i primi passi da calciatore per poi trasferirsi alla Juventus. Ora una nuova sfida da superare: gli esami non finiscono mai in casa azzurra.

Napoli, spunta il retroscena di formazione: Conte cambia tutto

L’ultima mossa strategica per continuare a sorprendere tutti: l’allenatore azzurro è pronto a varare l’undici titolare, ecco il retroscena in vista della gara contro il Lecce in programma sabato 26 ottobre alle 15.00.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Conte starebbe pensando ad un tridente inedito in vista della sfida contro il Lecce. Politano si riposerà per la trasferta di San Siro contro il Milan: spazio a Neres-Lukaku-Ngonge. Il talentuoso giocatore belga ha fatto il suo debutto anche in Nazionale maggiore dopo una lunga gavetta: ora è pronto a non far rimpiangere Kvara. I due sono molto amici come testimoniano le numerose stories su Instagram tra i calciatori azzurri.

L’ariete Lukaku sarà schierato al centro dell’attacco: il belga vuole subito ritrovare la gioia del gol dopo la prestazione incolore contro l’Empoli. Nelle prossime ore Conte scioglierà gli ultimi dubbi di formazione: dopo Lecce il Napoli sarà di scena a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale prima di affrontare Atalanta ed Inter.

Conte ha intenzione di gestire al meglio tutta la rosa: possibile cambia anche in difesa con gli inserimenti di Marin e Juan Jesus per far rifiatare i titolarissimi. Una rivoluzione totale per chiudere ancora al primo posto in vista delle prossime sfide contro le big della Serie A: ecco la verità.