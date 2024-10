Napoli, intreccio con l’Inter: affare dalla Francia

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese in ottica futura. Pronto il colpo dalla Francia, ma che intreccio con l’Inter

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare a chiudere colpi interessanti in ottica futura. Nuovo affare dalla Francia con un obiettivo ben fissato in vista dei prossimi mesi: ecco l’intreccio decisivo con l’Inter. Conte ha richiesto a gran voci già diversi acquisti per puntare sempre più in alto a partire da gennaio, scopriamo tutta la verità.

La dirigenza partenopea continua a lavorare in ottica futura. Il ds Manna è già al lavoro da settimane per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta il retroscena dalla Francia con l’intreccio suggestivo con l’Inter. Un profilo interessante per innalzare la qualità all’interno della formazione azzurra: il Napoli continua ad essere protagonista in vista della prossima sessione di calciomercato.

Napoli, colpo in difesa per Conte: spunta anche l’Inter

Saranno settimane decisive anche per il fronte calciomercato. Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi da urlo per sognare in grande: ecco la verità per l’intreccio con l’Inter in vista dei prossimi mesi.

Il suo profilo è stato accostato già alla squadra partenopea per lunghe settimane, ma nelle ultime ore il suo nome è tornato alla ribalta con un intreccio suggestivo con le altre big della Serie A.

Come svelato dal portale Tuttomercatoweb, il Napoli continua a monitorare attentamente il difensore del Monaco Wilfried Singo. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Inter e Roma pronti a soffiarlo al presidente De Laurentiis. Conte lo aveva già richiesto già in estate: nell’ultima sfida di Champions l’ex Torino ha realizzato un gol da applausi con un tiro dalla distanza.

Singo conosce molto bene la Serie A dopo gli inizi con la Primavera del Torino fino ad essere protagonista in Prima squadra. Poi il trasferimento al Monaco per voltare definitivamente pagina: ora potrebbe tornare in Italia con un progetto entusiasmante.

Il difensore ivoriano ha iniziato la sua carriera come laterale a tutta fascia, ma con il Monaco è diventato perfetto anche come centrale nella difesa a tre. Spunta il retroscena da urlo in casa azzurra: occhio anche all’Inter che è da sempre affascinata da giocatori fisici e potenti che possono fare la differenza nelle due fasi di gioco per l’ideologia del proprio allenatore Simone Inzaghi.