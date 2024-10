Napoli: Conte cambia ancora, nuovo ruolo per McTominay

Scott McTominay è assolutamente imprescindibile in questo Napoli. E Conte pensa ad un ruolo per lo scozzese. Ecco tutti i dettagli

Nel Napoli c’è un giocatore imprescindibile e questo è Scott McTominay. Conte non ha nessuna intenzione di rinunciare allo scozzese, che sarà chiamato ad un tour de force nei prossimi giorni. Contro il Lecce, infatti, sono molti i titolari destinati a riposare in vista del Milan, ma lui no. L’ex United partirà dal 1′ con l’obiettivo di riscattare una prestazione non sicuramente ai suoi livelli in casa dell’Empoli.

Ma, come riferito da La Repubblica, Conte sta pensando ad un nuovo ruolo per quanto riguarda McTominay. L’obiettivo del tecnico leccese è quello di portare il centrocampista ad essere sempre più decisivo e per questo motivo si pensa ad una mossa assolutamente a sorpresa. Vedremo se sarà ripagata oppure no.

Napoli: nuovo ruolo per McTominay, i dettagli

In questo inizio di campionato McTominay si è rivelato un elemento davvero imprescindibile per il modo di giocare del Napoli di Antonio Conte. Forza, inserimenti e tanta corsa per lo scozzese, diventato nel giro di davvero poco tempo un idolo per quanto riguarda i tifosi. Ma il tecnico leccese si aspetta ancora di più da lui e per questo motivo contro il Lecce potrebbe essere schierato in un ruolo quasi inedito da quando veste la maglia partenopea.

McTominay nel secondo tempo con l’Empoli ha giocato come mezzala e questo esperimento potrebbe essere riproposto contro il Lecce. Una mossa che ha permesso ai partenopei di un equilibrio in fase difensiva mancato nella prima frazione di gioco. Da qui l’ipotesi di confermarlo in quella posizione per cercare di evitare di prendere rischi e anche magari facilitare i suoi inserimenti. Per il momento è solamente una ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Conte non ha nessuna intenzione di rinunciare a McTominay nonostante le tre partite in una settimana. Il centrocampista scozzese è imprescindibile per il Napoli e il suo tecnico e sarà chiamato a fare uno sforzo in più per aiutare i compagni a raggiungere l’obiettivo. Poi si vedrà se eventualmente concedergli qualche minuto di riposo a partita in corso oppure no.