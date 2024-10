Napoli: intreccio con la Juve, si sblocca il vice Lukaku

Il Napoli continua la ricerca di un vice Lukaku. Possibile intreccio con la Juventus e colpo in attacco per i partenopei. Tutti i dettagli

Il Napoli punta ad un vice Lukaku già a gennaio. Nonostante le buone prestazioni di Simeone, Conte vuole un giocatore con caratteristiche più simile al belga e per questo motivo sono attese delle novità molto importanti già durante la prossima sessione di calciomercato. Gli obiettivi sono chiari, ma resta da capire se la concorrenza farà cambiare strategia a Manna oppure si seguirà la strada decisa ormai da qualche settimana.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, sul vice Lukaku è possibile un intreccio con la Juventus durante il calciomercato invernale. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un bomber e a questo punto non è da escludere che le loro trattative possano essere incrociate. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e cosa succederà per quanto riguarda l’attacco del Napoli.

Calciomercato Napoli: scelto il vice Lukaku, c’entra la Juventus

Le strade di Napoli e Juventus potrebbero incontrarsi durante il prossimo calciomercato. Entrambe le compagini sono alla ricerca di un attaccante e i nomi che circolano sono sempre i soliti. Per questo motivo non è da escludere una sorta di incrocio che possa comunque favorire i club nel raggiungere i propri obiettivi.

Come scritto da Tuttosport, la Juventus si è inserita nella corsa a Bonny. Il giocatore piace molto anche al Napoli (e al Milan ndr) e molto dipenderà da come si muoveranno i bianconeri. Se la Vecchia Signora virerà su altri obiettivi, allora i partenopei potrebbero avere strada libera nell’arrivare al giocatore del Parma (servono 15 milioni) durante il prossimo calciomercato altrimenti Manna dovrebbe virare su un obiettivo diverso e il nome in pole position diventerebbe quello di Lucca dell’Udinese. Insomma, un intreccio che è destinato a durare ancora per diverso tempo.

Al momento una cosa è certa: il Napoli punta ad un vice Lukaku visto che per Simeone crescono le chance di un addio. Bonny resta il profilo preferito da Conte e quello maggiormente avvicinabile durante il calciomercato invernale. Ma la concorrenza della Juventus potrebbe portare Manna a virare su un altro obiettivo come Lucca. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione per quanto riguarda gli attaccanti.