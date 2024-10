Napoli: altro problema per Conte, salta il Lecce

Brutte notizie dall’infermeria per il Napoli e Antonio Conte. Un giocatore rischia di saltare il Lecce per un problema fisico. I dettagli

Se il recupero di Alex Meret rappresenta sicuramente una buona notizia per Antonio Conte, c’è un nuovo problema con cui il tecnico deve fare i conti. Le sue condizioni saranno valutare con attenzione nelle prossime ore, ma il rischio che non possa essere a disposizione per la sfida contro il Lecce è assolutamente possibile. Un piccolo intoppo per i partenopei, chiamati al secondo tour de force di questa stagione.

Secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli, c’è un secondo giocatore, oltre a Lobotka, che potrebbe saltare la partita contro il Lecce per un leggero infortunio. Niente di grave tanto da poter tornare subito a disposizione contro il Milan. Ma Conte non ha intenzione di rischiare e per questo motivo starebbe ragionando sulla possibilità di tenerlo fuori dai convocati. Decisioni che sarà presa comunque a ridosso del match.

Napoli: ancora un problema fisico, a rischio per il Lecce

Siamo entrati in un momento della stagione in cui i problemi fisici si fanno sentire in maniera pesante. Sono molte le squadre che devono fare i conti con infortuni non di poco conto. In casa Napoli, anche per il fatto di giocare una volta a settimana, la situazione è sotto controllo. Nonostante questo, qualche piccolo intoppo nella preparazione c’è e toccherà a Conte decidere se prendersi qualche rischio oppure no.

Al momento la linea della precauzione è prevalsa a Castelvolturno e sarà così anche in futuro. Per questo motivo l’ipotesi di vedere in campo contro il Lecce Politano è molto remota. L’esterno del Napoli sarebbe affaticato e da parte di Conte non c’è nessuna intenzione di rischiarlo. Questo significa che l’ex Roma starà quasi certamente in panchina, ma non si esclude una sua mancata convocazione per non essere tentato a metterlo in campo in caso di difficoltà durante il match.

Al suo posto dovrebbe partire dal 1′ Neres, ma attenzione anche a delle sorprese in quel ruolo (per esempio Ngonge ndr). Uno stop, quello di Politano, che non ci voleva considerata anche l’importanza del giocatore negli schemi del tecnico. Ma fino a questo momento le ha giocate tutte e il fisico chiede un po’ di riposo. Uno stop che lo porterebbe a recuperare per il big match contro il Milan.