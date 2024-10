Napoli: affare con il Milan, scambio decisivo

Il Napoli potrebbe chiudere un affare clamoroso con il Milan. Si parla di uno scambio davvero inaspettato. Ecco tutti i dettagli

È un Napoli che vuole tornare ad essere grande e per farlo ha bisogno di portare alla corte di Antonio Conte giocatori di un certo livello. E nelle ultime ore si è tornati a parlare della possibilità di uno scambio clamoroso con il Milan. I rossoneri continuano ad essere interessati a Osimhen e sarebbero disposti a dare uno dei giocatori più importanti ai partenopei pur di arrivare al bomber nigeriano la prossima estate.

Secondo quanto riferito da Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ai microfoni di areanapoli.it, il Milan avrebbe individuato in Osimhen il rinforzo ideale per l’attacco. Il tentativo non andato a buon fine in estate non li ha scoraggiati ed ora sono pronti a mettere sul piatto una proposta di assoluto livello per convincere il Napoli. Uno scambio con uno dei suoi big che porterebbe i partenopei a riflettere su questa possibilità. Naturalmente ci sono alcuni passaggi che devono concretizzarsi, ma si tratta di un qualcosa da tenere in considerazione soprattutto per il calciomercato di luglio.

Calciomercato Napoli: colpo dal Milan, chi arriva

Il Milan, nonostante le smentite di rito, per Osimhen ci aveva provato ad agosto. Una richiesta di prestito non andata a buon fine perché ADL non sperava in un addio a titolo definitivo. I rossoneri, però, non hanno abbandonato questa pista e sono pronti a riprovarci durante il prossimo calciomercato estivo, ma questa volta con la formula diversa rispetto ad un trasferimento temporaneo.

Come sappiamo, De Laurentiis sarebbe assolutamente contrario a cederlo ad una rivale per lo Scudetto, ma davanti ad una proposta importante potrebbe naturalmente pensarci. E così il Milan, secondo quanto riferito da Fasano, starebbe valutando sulla possibilità di mettere sul piatto il cartellino di Leao. Il portoghese è ormai ai ferri corti con i rossoneri e sarebbe quel giocatore utile anche per abbassare di molto la richiesta economica.

Al momento è solamente una indiscrezione, ma non possiamo escludere che si possa trasformare in qualcosa di concreto soprattutto se dovesse essere ceduto Kvaratskhelia. Con la partenza del georgiano, il Napoli sarebbe costretto ad andare su un giocatore di livello e Leao rappresenterebbe una soluzione da tenere in considerazione. Vedremo se alla fine il Milan metterà davvero sul piatto il portoghese per arrivare a Osimhen durante il calciomercato estivo oppure il tutto si fermerà ad essere una semplice indiscrezione di calciomercato.