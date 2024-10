Napoli: dice sì a Conte, si chiude a gennaio

Il Napoli a sorpresa potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Il giocatore dice sì ad Antonio Conte ed ora sono in corso le riflessioni del caso

Terzo colpo dalla Premier League dopo McTominay e Gilmour? È una delle possibilità che ormai si fanno da diversi giorni. Ma nelle ultime ore si fa un nome mai accostato ai partenopei in passato. Si è ipotizzato molto della possibilità di vedere in azzurro uno tra Tomiyasu e Kiwior o Chilwell, ma c’è un profilo che sta prendendo piede e che sembrerebbe davvero interessato a trasferirsi in Italia a gennaio.

Secondo le informazioni de El Nacional, il calciatore avrebbe chiesto al suo entourage di trovare una nuova squadra durante il calciomercato invernale e il Napoli resta alla finestra. Per il momento sono in corso le riflessioni per valutare la fattibilità dell’operazione. Ma da parte del diretto interessato c’è la disponibilità a trasferirsi alla corte di Conte e il tecnico spinge per averlo in rosa. Quindi non ci resta che attendere un po’ di settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, arriva dalla Premier

Stando alle informazioni che arrivano dalla Spagna, il calciatore non rientrerebbe più nei piani del Manchester United e ci sarebbe l’intenzione di separare le strade durante il calciomercato invernale. L’entourage è al lavoro per trovare una soluzione giusta e ad oggi la Premier sembra essere favorita. Ma il Napoli resta alla finestra e aspetta almeno una uscita importante per sondare il terreno e capire la fattibilità di questa operazione.

Secondo l’El Nacional Conte starebbe spingendo per avere il suo giocatore a disposizione già durante il calciomercato invernale. Ma per adesso siamo solamente nella fase iniziale della trattativa. Se ci dovessero essere le condizioni giuste, allora non è da escludere un tentativo da parte del Napoli per accontentare la volontà del proprio tecnico. Il giocatore in questione è Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United.

Rashford rappresenta il nome giusto per rinforzare il reparto offensivo del Napoli nel prossimo calciomercato soprattutto in caso di partenza di Raspadori. Da parte del Manchester United l’apertura ad una cessione, ma bisognerà capire se le condizioni permetteranno di arrivare alla fumata bianca. Conte spinge per averlo, i rapporti tra le due società sono ottimi. E non ci resta che aspettare qualche settimana per capire se ADL farà questo nuovo sacrificio per accontentare il proprio tecnico.