Napoli: colpo sull’esterno, arriva dalla Francia

Il Napoli continua la ricerca di un esterno. C’è un profilo che nelle prossime ore potrebbe tornare nuovamente in voga per i partenopei

Nonostante il cambio modulo, il Napoli continua la ricerca di un esterno destro. Conte non ha abbandonato l’ipotesi di una difesa a 3 in futuro. Per farlo, però, c’è bisogno di un rinforzo importante sulla corsia che sarebbe coperta solamente da Mazzocchi visto che Di Lorenzo arretrerebbe. Sono diversi i nomi sul taccuino di Manna. Si parla tanto di Dedic o Ebimbe, ma in realtà i partenopei non hanno assolutamente scelto e sono in corso tutte le valutazioni del caso.

C’è un nome che, secondo quanto riferito da areanapoli.it, potrebbe tornare ancora una volta in voga per quanto riguarda il Napoli. Si tratta di un profilo già cercato in passato e Manna è pronto a fare un tentativo anche durante il calciomercato invernale. Ipotesi non facile da concretizzare per diversi motivi. Ma le valutazioni sono in corso e non possiamo escludere un affondo da parte del direttore sportivo.

Calciomercato Napoli: Manna ritorna su un obiettivo, i dettagli

Il Napoli punta ad un esterno destro e a un difensore centrale. Sono queste le due priorità per il calciomercato invernale. Al momento, nonostante le diverse indiscrezioni, i partenopei non hanno ancora scelto e stanno facendo tutte le valutazioni del caso per individuare i giusti profili da dare al proprio tecnico. Il sogno è rappresentato da Dedic, ma, viste le richieste del Salisburgo, gli azzurri potrebbero puntare su un altro obiettivo.

Il Napoli non ha mollato la pista Vanderson del Monaco. Il brasiliano sta facendo molto bene con il club del Principato e il profilo sembra piacere molto sia a Manna che Conte. Naturalmente i francesi non hanno intenzione di privarsi del proprio terzino fino al termine della stagione. Ma i partenopei ci pensano e ci potrebbe essere anche una proposta di calciomercato per capire meglio la situazione e la fattibilità di questa operazione.

I francesi potrebbero comunque chiedere meno del Salisburgo per Dedic e per questo motivo non è da escludere una fumata bianca in questo affare. Per il momento naturalmente stiamo parlando solamente di ipotesi. Bisognerà aspettare ancora alcune settimane per capire come si muoverà il Napoli e su quali giocatori andrà. Ma Vanderson resta un obiettivo in ottica calciomercato invernale e vedremo cosa succederà