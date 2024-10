Napoli: prendono Osimhen a gennaio, l’annuncio

Victor Osimhen sta tornando ai suoi livelli e una squadra lo potrebbe prendere già durante il calciomercato invernale: l’annuncio

È un Victor Osimhen che si sta riprendendo il tempo perso. Le difficoltà avute la scorsa stagione ormai fanno parte del passato e il nigeriano è pronto a ritornare protagonista in una big europea. Nonostante la volontà da parte del Galatasaray di confermarlo in rosa, le intenzioni del giocatore sembrano essere completamente differente. L’ex bomber del Napoli spinge per riprovare una esperienza in uno dei big campionati e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ma Osimhen potrebbe cambiare squadra direttamente durante il calciomercato invernale. L’annuncio è arrivato in diretta e non è da escludere che ci possano essere delle importanti sorprese. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si potranno trovare le giuste condizioni per rivedere il nigeriano in un campionato competitivo già a gennaio.

Calciomercato Napoli: Osimhen a gennaio, le ultime

Al momento il pensiero di Osimhen è tutto sul Galatasaray. Il calciatore è concentrato a fare bene con i turchi almeno fino a gennaio quando sarà il momento di fare il punto della situazione. Ad oggi sembra molto difficile pensare ad un suo addio già durante la stagione in corso. Ma mai dire mai in una sessione, come quella invernale, che potrebbe regalare moltissime sorprese.

Lo sa molto bene anche Andrea D’Amico, che in passato è stato intermediario per il trasferimento di Osimhen al Napoli. Il procuratore ai microfoni di Radio Kiss Kiss (canale partenopeo) ha confermato che è molto difficile in questo momento ipotizzare un passaggio dell’attaccante nigeriano in una big durante il calciomercato invernale. Ma in caso di qualche infortunio importante o cessione a sorpresa, allora l’ex bomber del Napoli potrebbe trasformarsi in un obiettivo reale.

Una ipotesi quindi da non sottovalutare, ma che per il momento non è quella principale. Se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, per Osimhen si prospetta una chiusura della stagione al Galatasaray e poi magari durante il calciomercato estivo valutare con attenzione la soluzione migliore per la sua carriera. Naturalmente la sessione invernale è molto lunga e non possiamo escludere delle sorprese. Molto dipenderà da infortuni o movimenti a sorpresa. Se questi non avverranno, allora il futuro dell’attaccante è praticamente segnato almeno fino all’estate.