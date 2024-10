Napoli: infortunio e lungo stop, cambiano i piani di Conte

Il Napoli potrebbe vedere i propri programmi cambiare a causa di un infortunio e un lungo stop. Non arrivano buone notizie per Conte

Brutte notizie per quanto riguarda il Napoli. L’infortunio potrebbe cambiare i programmi di Conte e del club. Questa al momento è una ipotesi visto che dovranno essere comunque ancora verificati i reali tempi di recupero, ma le sensazioni non sono positive e la strada per il tecnico leccese si complica. La speranza è che alla fine non sia niente di grave e l’allarme possa rientrare. Il pericolo, però, di un infortunio e un lungo stop è molto alto e a questo punto potrebbe avvenire un cambio di obiettivo.

Il Napoli e Conte aspettano di avere notizie sulla gravità dell’infortunio. Se le sensazioni fossero confermate, allora molto probabilmente si dovrà fare un cambio obiettivo e anche naturalmente dei piani del tecnico leccese. In caso contrario, la situazione diventerebbe molto più tranquilla e i partenopei potrebbero rispettare i programmi stabiliti nei giorni scorsi.

Infortunio e lungo stop: cosa cambia per il Napoli

Il Napoli ha le idee chiare su come muoversi durante il calciomercato invernale. Le priorità sono state individuate e Conte spera di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Non sarà comunque semplice raggiungerli vista la concorrenza e magari un intoppo o un infortunio che rischia di portare il club a cambiare programma.

Potrebbe essere così anche per l’Arsenal. L’infortunio di Calafiori sembra essere più grave del previsto e, in caso di conferma delle prime sensazioni, i Gunners non dovrebbero dare il via libera alla cessione di uno tra Tomiyasu e Kiwior. Una brutta notizia per il Napoli e Conte, che li aveva messi nel mirino per rinforzare il proprio reparto difensivo. Naturalmente per il momento si tratta di una ipotesi visto che bisognerà aspettare gli esami. La speranza dei londinesi è che non sia un problema così grave per non dover riprogrammare un po’ i propri piani.

Il Napoli attende e valuta come muoversi. Tomiyasu e Kiwior rappresentano due profili che piacciono molto a Conte per rinforzare il reparto difensivo. Molto dipenderà anche da Calafiori. Non è da escludere che l’Arsenal blocchi una delle due partenze per sostituire l’italiano e a quel punto Manna potrebbe decidere di andare su altri obiettivi. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei londinesi.