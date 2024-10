Kvaratskhelia firma subito, c’è l’offerta: cifre e dettagli

La telenovela relativa al futuro di Kvicha Kvaratskhelia sembrerebbe essere finalmente prossima a giungere ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore l’agente del fantasista georgiano avrebbe ricevuto un’offerta che sembrerebbe possa convincere, sia a livello di cifre che di progetto tecnico, il suo assistito. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto è possibile, ma l’impressione è che si sia finalmente intrapresa la strada giusta.

A fronte di questo, le prossime saranno già decisive come settimane, con Kvaratskhelia impaziente di venire a conoscenza del suo futuro.

Presto la firma di Kvaratkshelia: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, uno dei tanti che ha giovato della cura Antonio Conte in questo inizio di stagione. Rispetto alla scorsa, il georgiano sembra essere più motivato, non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva, aspetto che i tifosi del Napoli starebbero particolarmente apprezzando.

Nonostante non abbia reso secondo le aspettative l’anno scorso, quest’anno Kvaratkshelia è tornato sui suoi livelli, attirando su di sé l’attenzione di mezza Europa. Il georgiano avrebbe potuto lasciare Napoli già in estate, ma la fermezza di Antonio Conte l’ha convinto a rimanere in azzurro almeno per un altra stagione, con l’obiettivo di dimenticare la scorsa e rilanciarsi una volta e per tutte. Nel frattempo, però, le voci inerenti al futuro del 77 azzurro non si sono mai placate, e nelle scorse ore ne è arrivata un’altra che potrebbe cambiare una volta e per sempre le carte in tavola.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Valter De Maggio di Radio KissKiss Napoli, il Napoli ha presentato la prima ufficiale offerta di rinnovo a Kvicha Kvaratskhelia, a cifre ben lontane dalle sue richieste ma che potrebbero comunque soddisfarlo e convincerlo a proseguire la sua avventura in azzurro.

Cifre e dettagli dell’offerta a Kvaratkshelia

Kvaratskhelia ed il Napoli potrebbero continuare la loro storia d’amore insieme. Nel corso di questi giorni se ne sono dette tante, ma quello che conta è la volontà del club di De Laurentiis, che nelle scorse ore ha compiuto un primo importante passo verso l’esterno georgiano.

Stando a quanto riportato dal collega Valter De Maggio durante la diretta su Radio KissKiss Napoli, il Napoli ha presentato una prima offerta di rinnovo a Kvaratskhelia da 5,4 milioni di euro a stagione più 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili. Al momento, comunque, la distanza fra domanda ed offerta persiste, ma l’impressione è che ci siano tutte le condizioni per venirsi incontro e trovare un accordo che potrebbe significare tanto per il ragazzo, Antonio Conte e la società stessa.