Squadra in emergenza infortuni: tre titolari saltano Napoli-Lecce

Sabato al Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Lecce, partita che però ha già perso diversi protagonisti.

Ci saranno diverse assenze da una parte e dall’altra, ma c’è una squadra che più dell’altra rischia di arrivare alla sfida di Napoli più rimaneggiata di quanto effettivamente ci si potesse immaginare. Davanti ad allenatore e giocatori ci sono ancora due intensi giorni di lavoro, dove in qualche modo si proverà a recuperare più gente possibile, ma l’impressione è che sfortunatamente le cose difficilmente possano cambiare.

Questo costringerà chi di dovere a valutare il miglior undici possibile da mandare in campo, con l’auspicio che chi verrà scelto non farà rimpiangere nessuno.

Squadra in totale emergenza: saltano Napoli-Lecce

Mancano meno di 72 ore alla sfida del Diego Armando Maradona fra il Napoli di Antonio Conte ed il Lecce di Luca Gotti. Le due squadre arrivano alla sfida di Fuorigrotta in una condizione mentale e di classifica completamente opposte, visto che mentre i padroni di casa guidano la griglia di Serie A, i salentini occupano invece il fanalino di coda.

C’è da dire, comunque, che a questa partita entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni dei loro migliori giocatori, anche perché fra infortuni e squalifiche ci sarà una grossa mole di assenze che potranno incidere e non poco sul risultato finale, da una parte e dell’altra. Fra le due, però, c’è chi arriva a questa sfida in condizioni decisamente peggiori, e stiamo parlando del Lecce, che non solo dovrà fare a meno di Antonino Gallo, squalificato perché espulso contro la Fiorentina, ma anche di diversi giocatori.

Su tutti, riporta goal.com, contro il Napoli Luca Gotti dovrà ancora fare a meno di Bonifazi, Hasa e Marchwinski, che sembravano potessero recuperare ma che invece saranno ancora costretti ad alzare bandiera bianca, problema tutt’altro che da sottovalutare visto che al Maradona l’ex Udinese si giocherà molto probabilmente la panchina.

6 infortuni più uno squalificato: formazione forzata in Napoli-Lecce

Luca Gotti potrebbe ritrovarsi a Napoli con gli uomini contati. Il solo Gallo non bastava, visto che l’allenatore del Lecce dovrà fare a meno di ben altri 6 giocatori.

I primi tre sono quelli che si credevano potessero recuperare per la sfida del Maradona di sabato, gli altri invece sono Burnete, da valutare ancora per un fastidio muscolare, Berisha, problema muscolare ed infine lo sfortunatissimo Gonzalez, che rischia addirittura di appendere gli scarpini al chiodo, quantomeno per questa stagione, per un problema cardiaco che i medici del Lecce ed esperti starebbero valutando e monitorando con attenzione già da diverse settimane.