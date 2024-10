Conte infuriato dopo Empoli-Napoli, ce l’ha con tutti: il motivo

Il Napoli ad Empoli avrà anche vinto, ma il post partita di Antonio Conte è stato piuttosto nervoso nonostante il risultato finale.

La prestazione non sarà stata sicuramente delle migliori, e questo è un dato di fatto, ma l’importante era portare a casa i 3 punti, cosa che la formazione azzurra ha fatto consolidando ulteriormente il suo primato in classifica. Eppure, stando alle ultime notizie, l’allenatore salentino si sarebbe particolarmente infastidito, soprattutto alla vigilia di un filotto di partite particolarmente complicato che potrebbero tanto mandare alle stelle questo Napoli, quanto ridimensionarlo in vista di un proseguo della stagione dove la formazione di Conte non si può più nascondere, visto che è una delle principali pretendenti dello scudetto.

Conte infuriato dopo Empoli-Napoli: il motivo

Il Napoli sembrava potesse essere un fuoco di paglia, una squadra poco attrezzata per lo Scudetto, ma invece così non sembrerebbe essere. In panchina la formazione azzurra può godere di un profilo del calibro di Antonio Conte, in gradi di cacciare il meglio da ogni suo giocatore.

Sommando questo, più un rendimento davvero entusiasmante della formazione partenopea, il club di Aurelio De Laurentiis sembrerebbe aver oggi ufficialmente dimenticato la scorsa, terribile, stagione, tornando a sognare in grande solo come una piazza come Napoli è in grado di fare. Da qui alle prossime settimane, comunque, si capirà di che pasta è fatta questa squadra, anche perché ci saranno un filotto di partite importante che sveleranno la vera identità della formazione partenopea. Nel frattempo, quasi a sentire (anche se non è vero) la tensione, Antonio Conte si sarebbe particolarmente infastidito nel post partita di Empoli-Napoli, per un comportamento che lo costringe ad utilizzare un’ulteriore corazza a protezione della sua squadra.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Repubblica, l’allenatore salentino rivendica a sé il diritto esclusivo di analizzare con la squadra gli errori commessi al Castellani, ed a nessun altro. All’ex Inter non sono infatti andate a genio le notizie degli ultimi giorni, con il Napoli preso di mira per una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative, seppur alla fine vittoriosa.

Conte fa da scudo al suo Napoli

Dopo un calendario fino a questo momento favorevole, il Napoli andrà incontro ad una serie di partite che metteranno in mostra la sua vera natura. Okay l’esperienza di alcuni giocatori, ma questa squadra è nata da poco ed Antonio Conte vuole proteggerla al massimo per permetterle poi di sbocciare e non fermarsi più.

Ed è per questo motivo che all’allenatore salentino non sono assolutamente andate a genio le feroci critiche rivolte ai suoi giocatori per la prestazioni di Empoli, che non sarà sì eccelsa, ma che ha comunque permesso alla formazione azzurra di vincere e consolidare il primo posto in classifica. Per questo motivo, scrive Repubblica, Conte è pronto a continuare a lavorare duro con i suoi giocatori per continuare a stupire e zittire anche gli ultimi dubbiosi.