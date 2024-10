Napoli, lo ha chiesto Conte: si libera a zero e firma con gli azzurri

La squadra, come ampiamente detto, è già competitiva di suo, ma in quel di gennaio Conte punta a fare comunque qualche accorgimento.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, il fatto che l’allenatore salentino avrebbe messo nel mirino un ex Lazio, oggi protagonista in Arabia Saudita con la maglia di una delle squadre più forti della Saudi Pro League. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma sembrerebbero esserci tutte le condizioni affinché quest’affare possa andare in porto addirittura già a gennaio, anche se in realtà il Napoli preferirebbe aspettare per far vestire di azzurro il giocatore nella maniera più vantaggiosa possibile.

Napoli, colpo dall’Arabia Saudita: arriva l’ex Lazio

Parlare di calciomercato sembrerebbe essere prematuro, ma non per il Napoli a quanto pare, che starebbe già iniziando a programmare la prossima finestra invernale di trasferimenti. Stando alle ultime notizie, infatti, Conte punta a compiere giusto qualche accorgimento alla sua formazione, così da rinforzarla e completarla ulteriormente in vista della seconda parte di stagione.

A fronte di questo la lista dell’allenatore salentino sarebbe ricca di nomi che potrebbero fare al caso suo, anche se ce n’è uno in particolare che sarebbe stato evidenziato con il pennarello rosso. Stiamo parlando dell’ex Lazio, giocatore finito a giocare in Arabia Saudita dopo una breve esperienza all’estero. In quella che è stata definita da molti la nuova frontiera del calcio, il calciatore non si è trovato chissà quanto bene, motivo per il quale starebbe spingendo per tornare a giocare in Serie A, con Antonio Conte pronto a sfruttare la situazione e rispondere alla chiamata.

Dunque, stando a quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ripreso poi dai colleghi di arenapoli.it, per andare a rinforzare la propria difesa il Napoli starebbe seriamente valutando il profilo di Luiz Felipe, 27enne italo-brasiliano che fino a questo momento in stagione ha collezionato solo una presenza con l’Al-Ittihad di Benzema.

Conte accontentato: ecco il rinforzo per il Napoli

Considerata la necessità di andare a rinforzare la difesa, complici gli insufficienti Juan Jesus e Rafa Marin, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Felipe Luiz, ex Lazio che in Serie A ha collezionato 144 presenze, 2 gol e 3 assist, togliendosi anche la soddisfazione di esordire con la Nazionale italiana.

L’italo-brasiliano potrebbe arrivare a costare fino a 13 milioni di euro stando dati Transfermarkt, ma il Napoli potrebbe stapparlo all’Arabia Saudita addirittura a parametro zero. Stando alle ultime notizie, infatti, è attesa a giorni la rescissione contrattuale di Luiz Felipe con l’Al-Ittihad, scenario che ne apre tanti altri non solo al club di De Laurentiis ma anche a tutti quei club alla ricerca di un rinforzo di lusso per le rispettive difese.