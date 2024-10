Napoli, nuovo ostacolo per Meret: scatta l’allarme

Nuovo problema in casa Napoli per Alex Meret: spunta l’ostacolo, ecco cosa sta succedendo in questi giorni. Il retroscena a sorpresa

Tutto può cambiare in fretta nel mondo del calcio. Spunta il nuovo allarme per il portiere friulano del Napoli: scopriamo il nuovo ostacolo per il numero uno della squadra azzurra. Saranno giorni intensi per conoscere tutta la verità: il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare in ottica futura.

Al momento il portiere friulano è ai box per infortunio: Alex Meret non vede l’ora di tornare in campo, ma nel frattempo Caprile si è messo in mostra alla grande con parate prodigiose ad Empoli e non solo. Spunta il nuovo allarme in casa azzurra: la situazione dovrà essere più chiara a partire dai prossimi giorni.

Col passare degli anni è diventato un estremo difensore affidabile anche come leadership: aveva iniziato la stagione alla grande con Antonio Conte, ma un infortunio muscolare rimediato contro la Juventus gli ha fatto saltare già diverse partite.

Napoli, spunta l’intreccio per Meret: nuovo problema in casa azzurra

La dirigenza partenopea continua a lavorare in ottica futura per assicurarsi i migliori calciatori di prospettiva, ma spunta l’intreccio con il portiere friulano: cosa succederà nei prossimi giorni, spunta la verità assoluta.

Come svelato dal portale CalcioNapoli24, Meret dovrà risolvere definitivamente il suo problema a livello contrattuale. Al momento il suo legame con la società partenopea è in scadenza nel giugno 2025: finora non è arrivata anche l’accordo per continuare insieme. L’agente Pastorello ha rivelato nei giorni scorsi che ci sarà bisogno di una vera e propria trattativa: al momento non è previsto un incontro tra le parti.

Meret ha intenzione di chiedere un triennale, mentre il presidente De Laurentiis è fermo sulla sua posizione di un biennale più opzione per il terzo. A Napoli ormai è diventato un uomo a tutti gli effetti: in passato ha commesso anche qualche errore di troppo venendo criticato duramente dalla tifoseria partenopea.

Durante la sosta Nazionale di metà novembre potrebbe esserci un incontro tra le parti. L’agente Pastorello cercherà di risolvere la situazione con il presidente De Laurentiis per il bene del suo assistito che si trova ormai molto bene nella città partenopea. Dopo tante critiche di troppo, è pronto a firmare il suo rinnovo ma occhio al colpo di scena improvviso.