Napoli, affare con l’Atalanta a gennaio

Colpi a sorpresa anche in casa Napoli: spunta l’intreccio con l’Atalanta in vista della sessione invernale. Ecco tutta la verità

Gennaio è sempre più vicino: il ds Manna sta programmando i prossimi colpi in ottica futura. Spunta fuori l’intreccio con l’Atalanta in vista della sessione invernale di calciomercato: ecco l’affare per gennaio. Un nuovo affare con il club bergamasco per sognare in grande.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Tanti profili monitorati nelle ultime ore dal ds Manna insieme ad Antonio Conte, ma occhio anche a cessioni eccellenti. Spunta così l’intreccio decisivo con l’Atalanta: l’affare si potrà fare subito a gennaio. La svolta potrebbe arrivare nelle prossime settimane per accontentare tutte le parte coinvolte nella trattativa: ecco finalmente la verità con il club bergamasco.

Napoli, retrosocena di mercato con l’Atalanta: l’affare a sorpresa

Novità importanti in ottica calciomercato per arrivare così a chiudere l’affare in vista di gennaio. Pochi minuti fa è arrivata la verità per la sua prossima squadra: che intreccio tra Napoli ed Atalanta sul fronte mercato.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Giacomo Raspadori è pronto a fare le valigie: l’Atalanta vorrebbe così mettere a segno un nuovo colpo sulla trequarti dopo i tormenti di Nicolò Zaniolo. Gasperini l’ha già punzecchiato più volte, ma l’ex Roma non sembra avere un ritmo intenso come in passato. Così è spuntato anche il Milan con Fonseca che ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi in zona di finalizzazione.

Zaniolo sta fatica ad imporsi con la maglia orobica: a gennaio potrebbe arrivare già la separazione con Gasperini che vuole avere a disposizione giocatori dalla grossa cilindrata. Lo stesso allenatore dell’Atalanta continua ad imporsi con la difesa ad uomo a tutto campo partendo così dal lavoro degli attaccanti in fase di non possesso.

Raspadori è pronto a cambiare aria a gennaio vista la sua situazione attuale a Napoli. Titolare in Nazionale, panchinaro con Antonio Conte: ora contro il Lecce l’allenatore azzurro potrebbe pensare a lui a partita in corso ma così non va più bene. Zaniolo è stato accostato in passato anche alla società partenopea, che poi ha piazzato nuovi colpi di livello internazionale.

Ora la sua storia d’amore con Gasperini sembra non decollare mai: Raspadori resta nel mirino dell’Atalanta, ma il Napoli continua a chiedere 30 milioni per il talentuoso giocatore italiano che può agire anche come prima punta come vice Retegui.