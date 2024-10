Napoli, ds Manna irritato: 30 milioni per l’esterno

Il Napoli è proiettato già ai prossimi colpi di calciomercato. Spunta il retroscena con la rabbia del ds Manna: cosa succede ora?

Politano è tornato ad essere protagonista con Antonio Conte in una posizione inedita. Esterno quando si attacca, difensore aggiunto in fase di non possesso dando una grossa mano a destra a capitan Di Lorenzo. Mazzocchi non è più nei piani di Conte nonostante gli apprezzamenti dell’allenatore azzurro. Da tempo il Napoli è sulle tracce di Amar Dedic del Salisburgo: il ds Manna si è subito irritato dopo la richiesta del club.

Come svelato dalle ultime indiscrezione di calciomercato di AreaNapoli.it, il ds Manna è stato protagonista nei giorni scorsi di una call con il club austriaco e con l’entourage di Dedic. In estate il giocatore è stato vicinissimo al Napoli per 25 milioni, ma la richiesta ora è aumentata fino ad arrivare a 30 milioni: lo stipendio di Dedic si aggirerà intorno a 3,5 milioni di euro a stagione.

La società partenopea vorrebbe così virare su altri obiettivi di mercato senza spendere così tanto in ottica futura. Gennaio si avvicina sempre di più: la lista dei profili monitorati è davvero lunga per il ds Manna. Una nuova mossa strategica per individuare il prossimo colpo di calciomercato.