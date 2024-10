Nuovo esonero, torna Ranieri: subito la svolta in panchina

Claudio Ranieri non ha proprio intenzione di smettere: spunta il nuovo incontro per la panchina. In arrivo l’esonero in Italia

Saranno ore intense per conoscere la prossima destinazione dell’allenatore romano Claudio Ranieri. Dopo l’avventura al Cagliari, aveva pensato di non sedersi più in panchina ma il richiamo del suo lavoro è sempre molto forte. Pochi minuti fa è arrivato l’intreccio decisivo per un nuovo sogno nel cassetto: ‘certi amori non finiscono, fanno giri immensi’.

La decisione dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ranieri non vede l’ora di rimettersi al lavoro con un progetto emozionante che gli evoca tanti bei ricordi. Una destinazione molto gradita anche a 73 anni: conosciamo l’intreccio decisivo per l’allenatore romano. La notizia è stata lanciata da Tuttosport: c’è stato già l’incontro con il presidente che è un suo grande caro amico. Sarà un momento speciale per lui: scopriamo la sua decisione in ottica futura.

Ranieri, la nuova chance in Italia: spunta già l’incontro

Il tecnico romano è pronto a mettersi alla prova ancora una volta: per lui gli esami non finiscono dopo una lunga carriera tra calciatore ed allenatore di livello internazionale. Ora proverà così a sposare il nuovo progetto: la decisione potrebbe arrivare subito nelle prossime ore per la gioia dei tifosi.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Claudio Ranieri potrebbe tornare subito in panchina con un nuovo sogno nel cassetto. La sua ammissione di essere ancora protagonista all’età di 73 anni è arrivata durante l’intervista rilasciata a Radio1 Sport. Ha viaggiato tanto con numerosi successi in giro per il mondo: aspettava anche una chiamata di una Nazionale, ma ora potrebbe tornare a Catanzaro in Serie B con mister Caserta a rischio esonero.

Per l’allenatore dei calabresi è arrivata soltanto una vittoria in nove partite: a Catanzaro ha vissuto momenti stupendi come difensori per ben otto stagioni. Ora potrebbe pensare ad accettare l’incarico del presidente Floriano Noto: i due sono molto amici e Ranieri è stato avvistato a cena in un giorno di metà settembre.

Dopo l’avventura di Cagliari, l’allenatore romano è voglioso di rimettere in sesto la squadra calabrese che non ha avuto un buon avvio di campionato. La Serie B è un campionato ostico, ma Ranieri lo sa molto bene vista la sua lunga esperienza in cadetteria. Ormai ci siamo per l’intreccio decisivo con il Catanzaro.