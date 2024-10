Napoli, svolta Simeone: la moglie ha già deciso

Simeone è diventato da giorni un uomo mercato in casa Napoli. La decisione della moglie è appena arrivata: ecco cosa succederà

Il calciomercato continua ad essere un argomento molto vivo in casa azzurra. C’è in ballo il futuro dell’attaccante argentino del Napoli, El Cholito Simeone, che è stato accostato a diversi club italiani, tra cui il Torino: spunta la decisione a sorpresa della moglie, cosa avrà scelto di fare?

Tra cessione immediata e possibile permanenza in maglia azzurra. El Cholito Simeone vuole sorprendere ancora una volta tutti: la moglie dell’attaccante argentino ha preso già la decisione in vista del futuro del marito. Sulle sue tracce ci sono già diversi club italiani che lo vorrebbero subito: ecco finalmente la verità sulla propria scelta. La novità dell’ultim’ora per comprendere la sua scelta di comune accordo con la sua dolce metà.

Napoli, futuro Simeone: la decisione della moglie

Conte dovrà così prendere una decisione anche in vista delle prossime gare di campionato molto ravvicinate. Saranno giorni intensi per preparare ogni sfida nel minimo particolare per il bene della squadra azzurra: spunta il retroscena sul futuro di Simeone.

Simeone ha cambiato anche il volto alla partita dopo il suo ingresso in campo ad Empoli insieme ad Olivera. Fino a quel momento Lukaku era stato un fantasma in campo: Conte ha voluto dare un segnale a tutta la squadra. Gennaio è sempre più vicino: ora la moglie dell’attaccante argentino è entrata a gamba tesa per la decisione del marito.

Pochi minuti fa Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, ha svelato il futuro dell’attaccante argentino del Napoli. Ai microfoni di AreaNapoli.it ha svelato come il Torino abbia aumentato l’offerta per Simeone, ma lui e la moglie hanno deciso di restare a Napoli almeno fino al termine della stagione.

Un legame davvero incredibile con la città di Napoli: i due non vogliono andare via a gennaio per respirare ancora per diversi mesi l’aria di ‘casa’. Una famiglia di calciatori con il padre allenatore: Simeone conosce molto bene la vita da spogliatoio e non vuole creare scompiglio per Conte.

Un attaccante capace di essere decisivo come appoggio in avanti facendo salire la squadra: Conte si affiderà ancora tanto a lui come alternativa a Romelu Lukaku apparso fuori forma contro l’Empoli. La decisione sarà definitiva: non ne vuole più parlare del suo futuro, resterà ancora in maglia azzurra almeno fino a giugno.