Serie A: altro esonero in arrivo, sfiderà subito il Napoli

Il Napoli continua a lavorare per affrontare le big della Serie A: subito un nuovo esonero, l’allenatore è pronto a sfidare gli azzurri

Un avvio stagionale già ricco di colpi di scena in Italia. Nuovo esonero in vista delle prossime sfide di campionato: il Napoli affronterà così le big della Serie A come Milan, Atalanta, Inter e Roma. Spunta il nuovo esonero per essere protagonista anche contro gli azzurri: scopriamo tutta la verità dell’ultim’ora.

Conte è molto concentrato sulla propria squadra per tornare subito in Champions League. Il Napoli è partito forte in campionato, ma la stagione resta lunga e ricca di colpi di scena improvvisi. Pochi minuti fa è spuntato fuori un nuovo esonero immediato: sarà pronto a sfidare il Napoli in Serie A. La squadra azzurra penserà prima alla gara contro il Lecce per consolidare così il primato in classifica: i salentini sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina (0-6). Ecco la novità dell’ultim’ora per conoscere subito il nuovo esonero.

Napoli, subito contro gli azzurri: ecco il sostituto

Un intreccio decisivo anche con il Napoli: secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato potrebbe sedersi subito in panchina per affrontare anche gli azzurri. Ecco finalmente tutta la verità: ecco quello che potrebbe succedere a breve.

Il Napoli è pronto a sfidare le big in sfide sempre più emozionanti per Antonio Conte. Può tornare subito in panchina per sfidare gli azzurri: spunta la verità a sorpresa con l’ultim’ora decisiva. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, qualcosa può subito cambiare in casa Roma con l’esonero di Ivan Juric arrivato per sostituire Daniele De Rossi. L’ex centrocampista giallorosso ha cambiato anche procura affidandosi a Fali Ramadani che è a stretto contatto con l’attuale direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi.

Subito è tornato a circolare anche il nome di De Rossi a Trigoria: ora l’allenatore croato dovrà superare gli ostacoli Dynamo Kiev e Fiorentina per spegnere tutte le voci di un immediato esonero.

Il club giallorosso ha smentito la nuova rivoluzione in atto, ma tutto può succedere in vista delle prossime settimane. De Rossi continua a studiare a casa dopo il viaggio in Islanda per riprendersi dopo l’esonero. Juric ora rischia davvero tanto con l’ombra di Capitan Futuro. Napoli-Roma è in programma il 24 novembre: ci sarà De Rossi in panchina?