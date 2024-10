Napoli, colpo in difesa: arriva a zero per Conte

Il Napoli vuole chiudere subito il nuovo colpo in difesa. L’ultima idea a zero, la soluzione per Conte: ecco la novità dell’ultim’ora

Il calciomercato è sempre molto vivo in casa azzurra con il ds Manna pronto a regalare a Conte il nuovo innesto in difesa. Finora Rrahmani e Buongiorno hanno eretto un muro, ma l’allenatore azzurro è preoccupato in caso di emergenza. Con Rafa Marin e Juan Jesus in panchina, non si possono dormire sogni tranquilli.

La dirigenza partenopea vorrebbe così accontentare subito l’allenatore del Napoli con una pazza idea in difesa a zero. Si sta svincolando in queste ore, a breve arriverà la notizia ufficiale. Il ds Manna ha intenzione di accontentare subito Conte per puntellare la rosa a sua disposizione in vista dei prossimi mesi. Un nuovo intreccio di calciomercato per prevenire ogni tipo di problema in ottica futura nel reparto difensivo.

Napoli, nuovo innesto in difesa: spunta lo svincolato

Una notizia interessante per provare così ad avere la meglio sulle concorrenti in ottica calciomercato. Il Napoli è tornato a risplendere in Serie A, ma il presidente De Laurentiis cercherà di puntellare la rosa di Conte fino in fondo. Non ha minimamente l’intenzione di correre inutili rischi in difesa, ecco la nuova soluzione low cost.

Un nuovo innesto di qualità per rinforzare la retroguardia azzurra: il Napoli vuole correre subito ai ripari, il tempo ormai stringe e non si può continuare a rischiare. Conte lo sa bene: il ds Manna ha l’asso nella manica per il colpo a zero. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire in vista dei prossimi giorni: conosciamo la novità dell’ultim’ora.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto su X, Luiz Felipe sta trattando gli ultimi dettagli della rescissione del contratto con l’Al-Ittihad Club. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: il difensore brasiliano sarà libero sul mercato.

All’età di 27 anni il centrale difensivo può essere ancora utile in Serie A: conosce molto bene il campionato italiano dopo la sua lunga militanza con la maglia della Lazio prima di volare in Spagna al Real Betis. Il Napoli tenterà così il colpo low cost per arginare subito i futuri problemi in difesa. Conte ha chiesto a gran voce un nuovo innesto di qualità: Luiz Felipe può rappresentare la soluzione immediata per la retroguardia azzurra.

Valido tecnicamente, ha giocato in carriera sia a tre che in una difesa a quattro proprio come Conte vorrebbe. Ormai ci siamo per pensare di chiudere in tempi brevi l’affare: si sta svincolando in queste ore.