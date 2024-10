Napoli, Conte cambia ancora: sarà titolare

Conte sta pensando ai numerosi cambi in vista della sfida contro il Lecce, poi ci sarà il Milan. La rivoluzione immediata, ecco la scelta

La prestazione di Empoli non è stata entusiasmante nel primo tempo, ma dopo i cambi il Napoli ha ripreso ad essere pimpante. Ora Conte dovrà prendere una decisione in vista di sfide ravvicinate contro Lecce, Milan ed Atalanta per poi prepararsi al big match contro l’Inter. Un momento decisivo per rivoluzionare ancora una volta l’undici iniziale.

La squadra azzurra cercherà di dimenticare subito Empoli sotto il profilo del gioco: da salvare c’è stato soltanto il risultato e la ripresa con i cambi di Conte. Nello spogliatoio l’allenatore del Napoli si è fatto sentire andando così a modificare anche la fase di non possesso: Lukaku ha deluso tanto nonostante la dura settimana di lavoro a Castelvolturno. Ora potrebbe esserci una novità a sorpresa dal primo minuto: ecco l’idea di Conte pronto a prendere la sua decisione in attacco contro il Lecce.

Napoli, giocherà dal primo minuto: Conte ha già deciso

Una nuova mini-rivoluzione per l’allenatore del Napoli in vista della sfida contro il Lecce. Finalmente è arrivata la verità: le carte saranno scoperte soltanto dopo gli allenamenti di Castelvolturno, ma la direzione sembra essere quella.

Ancora diversi giorni per riflettere per l’undici titolare da mandare in campo contro il Lecce. Spunta l’ultima idea di Conte per un chiaro motivo: il Napoli cercherà di consolidare la prima posizione in classifica superando l’ostacolo salentino.

Una sfida nella sfida per l’allenatore azzurro che ha mosso i primi passi da calciatore professionista proprio nella squadra della sua città. Dopo tanti anni rivivrà emozioni particolari, ma ha in serbo una novità dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, David Neres sarà titolare nel tridente offensivo al posto di Kvara. Politano continuerà ad essere prezioso nelle due fasi di gioco: il talento brasiliano ha dimostrato di essere ormai parte integrante delle indicazioni tattiche di Conte.

Una novità importante dell’ultim’ora per puntare al coinvolgimento totale del sudamericano che non vede l’ora di scendere in campo dal primo minuto. La sua velocità continua a terrorizzare le difese avversarie: in poco tempo cercherà di mettere in difficoltà Conte per un minutaggio maggiore rispetto all’avvio di campionato. Ormai ci siamo per la rivoluzione in attacco, rischia anche Lukaku.