Napoli, affondo durissimo: “Pietoso, tanti punti immeritati”

Nonostante il primo posto in classifica ed un percorso importante fatto fin qui, il Napoli continua a fare i conti con tante critiche. Ne arriva una davvero molto dura, dal momento che si parla addirittura di punti conquistati senza merito. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Gli azzurri vivono una condizione di esaltazione, figlia ovviamente dell’arrivo di Antonio Conte e di un calciomercato assolutamente di primissimo piano e pieno di calciatori di altissimo profilo e subito pronti a lasciare la loro impronta. Nonostante questo, però, le critiche in una piazza così calorosa non possono mai mancare.

Il primo posto, però, in prospettiva futura fa ben sperare, dal momento che una compagine che non si è ancora espressa al 100% delle sue possibilità si è messa già al comando della classifica di Serie A. In tal senso, arriva un affondo durissimo al percorso fatto dal Napoli fino a questo momento, parlando addirittura di diversi punti conquistati senza merito.

Azzurri nel mirino della critiche: parole al veleno

Conte, più che alla bellezza ed allo spettacolo, ha lavorato soprattutto sulla concretezza di questa squadra, puntando in particolar modo con il dare compattezza alla linea difensiva. Ci sarà tempo, poi, per lavorare sulla fluidità di manovra, ma per ora tanto basta. Chiaramente guai accontentarsi e pensare di aver già raggiunto la migliore espressione possibile.

In tal senso Enrico Fedele, però, non è decisamente soddisfatto di quanto fatto fino a questo a momento dalla squadra di Antonio Conte. Queste le sue parole che hanno fatto molto discutere: “Il primo tempo contro l’Empoli è stato pietoso, contro undici ragazzini dell’oratorio dei Salesiani che hanno messo un grande difficoltà giocatori pagati 150 milioni”. Ma non è tutto.

Napoli, duro commento: “Pietoso, punti non meritati”

Dal suo punto di vista, infatti, fino a questo momento il Napoli ha ottenuto 4-5 punti in più di quelli che avrebbe meritato, a partire dalle sfide contro il Parma e contro il Como in cui, effettivamente, la squadra di Antonio Conte ha faticato.

Si tratta di una situazione che è in costante divenire, con Enrico Fedele che però non è nuovo ad uscite di questo tipo nei confronti del Napoli di Antonio Conte. Non è convinto dell’espressione di gioco. Vedremo se Conte, Lukaku, Kvaratskhelia e compagni riusciranno a fargli cambiare idea.