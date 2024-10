Mercato Napoli, colpo dalla Premier: l’annuncio dell’agente

Mercato Napoli, arriva la svolta a proposito del colpo che può arrivare direttamente dalla Premier League. In tal senso, le parole da parte dell’agente del campione in questione rappresentano un cambiamento importante relativo agli scenari che si aprono in tal senso. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

In vista di gennaio, come è noto, Antonio Conte ha già dato le indicazioni alla proprietà ed al direttore sportivo Giovanni Manna in relazione alle esigenze, tecniche e tattiche, della squadra. L’appetito, in tal senso, viene mangiando ed il primo posto in classifica non può di certo lasciare indifferente uno famelico come l’ex Chelsea e Juventus.

In tal senso, come è noto, sono rimaste alcune pallottole, come si suol dire, non ancora sparate in questa estate. Ci sono delle lacune in questa rosa che per lottare per davvero per il titolo bisogna colmare ed in tal senso arrivano le parole dell’agente su un calciatore che gioca in Premier League e che potrebbe davvero fare al caso del Napoli, come si suol dire.

Mercato Napoli, svolta per il colpo dalla Premier

La squadra fino a questo momento non ha espresso un gioco propriamente spettacolare, per usare un eufemismo, ma il primo posto in classifica non è frutto del caso ma di un lavoro certosino di Antonio Conte e di tutto il resto della squadra. In sede di calciomercato, forse, necessitano dei rinforzi. Soprattutto in difesa.

In Inghilterra nella giornata di ieri si è tornati a parlare di Radu Dragusin, roccioso difensore del Tottenham che il Napoli ha provato ad acquistare dal Genoa prima che accettasse la corte degli Spurs. Intervistato a “Si Gonfia la Rete“, però, l’agente del centrale rumeno Florin Menea ha detto che al momento non ci sono stati contatti diretti con il Napoli. Ma non è tutto.

Napoli, le parole dell’agente sul colpo dal Tottenham: le ultime

Il Tottenham, infatti, secondo l’agente di Dragusin, non ha nessuna intenzione di cedere il calciatore, nonostante non stia trovando spazio agli ordini di Postecoglou.

Il giocatore si trova bene in Premier League e vuole giocarsi le sue carte per conquistare un posto da titolare ed affermarsi a Londra. Al momento, dunque, stando alle parole del procuratore, non ci sono margini per vederlo a gennaio al Napoli.