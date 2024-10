Altro esonero deciso, colpo di scena: Mazzarri subito in panchina

In Italia arriva un nuovo esonero che rappresenta un autentico colpo di scena. E’ presa, in tal senso, la decisione da parte del club che ora, per la successione in panchina, è pronto a puntare forte su Walter Mazzarri. L’ex Napoli, dunque, sta per ripartire dopo l’ultima parentesi in azzurro amara.

Siamo al cospetto di un profilo che i tifosi del Napoli non potranno dimenticare. Nonostante l’ultima parentesi a dir poco negativa l’anno scorso, in una stagione totalmente da dimenticare, il ricordo resta assolutamente positiva. Come certificato anche dagli esoneri di Rudi Garcia e di Calzona, la situazione era troppo grave e complicata.

E’ servito l’arrivo di una icona come Antonio Conte ed una autentica rivoluzione totale in sede di calciomercato per ridare a questa squadra dignità ed onore. Adesso, per fortuna, per Walter Mazzarri sta per arrivare una nuova grande occasione a quanto pare. L’esonero è deciso ed ora il club è pronto a fiondarsi su di lui.

Esonero e cambio in panchina: ecco l’ex Napoli

Pur non avendo mai brillato particolarmente per l’espressione di gioco delle sue squadre, si tratta di un allenatore sempre molto concreto. E’ stato tra i primi a proporre in un certo modo la difesa a tre ed alla fine ha quasi sempre raggiunto i risultati che gli venivano prospettati dai club con cui ha lavorato.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Frosinone ha praticamente deciso per l’esonero del tecnico Vivarini a causa dei risultati deludenti che sta ottenendo la squadra. Ed in cima alla lista dei desideri dei ciociari c’è proprio Walter Mazzarri, che dunque potrebbe tornare in panchina dopo la parentesi amara al Napoli.

Mazzarri torna in pista: colpo di scena dopo l’esonero

Il tecnico toscano non allena in Serie B da praticamente vent’anni e si tratterebbe di una sfida molto affascinante per uno con il suo carattere. D’altronde il Frosinone in cadetteria non può non avere grandi ambizioni.

La principale alternativa a Walter Mazzarri per il Frosinone risponde al nome di Beppe Iachini. In ogni caso, momentaneamente la squadra sarà affidata, dopo l’ufficialità dell’esonero, a Leandro Greco, attualmente alla guida della Primavera del Frosinone. Le prossime ore saranno decisive da questo punto di vista per l’ex Inter e Reggina, tra le altre.