Napoli, allarme Lukaku: un dato non fa dormire Conte

Napoli, le ultime notizie ed i dati relativi al bomber azzurro Romelu Lukaku che è davvero negativo e che preoccupa e non poco Antonio Conte. Il centravanti non convince, non in termini di gol ma di contributo alla manovra dei partenopei. Ecco che cosa rappresenta un allarme per il tecnico dei partenopei.

Il grande colpo di questa estate è stato, senza ombra di dubbio, almeno per Antonio Conte il centravanti ex Manchester United e Chelsea. Senza ovviamente dimenticare le parentesi in Italia con Inter e Roma. Al netto di numeri comunque notevoli in zona gol, contando anche gli assist, per il gioco sta ancora facendo fatica.

Fin qui, infatti, Lukaku è stato quasi sempre ben arginato dai difensori avversari. Ultimo in ordine di tempo Ismajli, che di fatto nella sfida tra Empoli e Napoli lo ha praticamente annullato. Cosa che invece, anche per caratteristiche, non è successa a Giovanni Simeone. Ma c’è un dato sul belga che non fa dormire il tecnico dei partenopei.

Allarme per il belga: ecco cosa preoccupa Conte

Fino a questo momento le prestazioni sotto tono del belga sono state giustificate dal fatto che il calciatore è fuori condizione, dopo aver lavorato a parte praticamente per tutta l’estate, avendola vissuta da separato in casa al Chelsea. Alcuni dati, però, anche a distanza ormai di quasi due mesi, non tornano.

Nei cinquantotto minuti giocati nella partita contro l’Empoli, infatti, Romelu Lukaku ha toccato solo 14 palloni, e questo conferma quanto negativa sia stata la sua prova. Ad ulteriore prova delle difficoltà che sta vivendo il bomber del Napoli, Simeone nella mezz’ora che ha avuto a disposizione o poco più ne ha toccati 12. Ma non è l’unico numero negativo che emerge da questa gara.

Napoli, preoccupazione per Lukaku: il dato non convince

In quel lasso di tempo, infatti, Lukaku ha completato solo 4 passaggi, davvero troppo pochi per un calciatore che è stato preso anche per la sua tecnica e per la sua capacità di far salire la squadra e di fare il cosiddetto lavoro sporco.

A sottolineare questi dati è SpazioNapoli.it. A parziale discolpa del belga, c’è da dire che nella prima ora di gioco il Napoli tutto ha fatto fatica a giocare per il pressing asfissiante dell’Empoli, mentre dopo il gol di Kvaratskhelia le cose sono nettamente migliorate.