Napoli: trovato il vice Anguissa, arriva a gennaio

È un Napoli che durante il calciomercato invernale piazzerà diversi colpi per completare la rosa. Come spiegato in più di un’occasione, le priorità di Conte sono rappresentate da un centrale di difesa e un esterno destro. Ma il cambio modulo e alcune cessioni potrebbero costringere Manna a fare altri movimenti in entrata per rendere ancora più completa e qualitativa la rosa a disposizione del tecnico.

Il sito areanapoli.it rilancia l’ipotesi di un vice Anguissa. In questo momento a centrocampo forse manca un giocatore con quelle caratteristiche tanto che il camerunense è costretto a fare gli straordinari. L’eventuale cessione di Folorunsho potrebbe fare spazio in rosa e non è da escludere che Manna possa decidere di fare un tentativo con un vecchio obiettivo durante il calciomercato invernale. Per il momento è solo una semplice idea, vedremo se si trasformerà qualcosa in più.

Calciomercato Napoli: nuova idea per il centrocampo, le ultime

Un vice Anguissa per rendere la rosa ancora più completa. Sarebbe questa una delle ultime idee del Napoli per il calciomercato invernale. Al momento non è sicuramente questa una priorità visto che in squadra ci sono anche altre mancanze. Ma durante la sessione di gennaio non è da escludere che si possa fare un tentativo per un vecchio obiettivo e fare un regalo ad Antonio Conte in ottica Scudetto.

Il nome che potrebbe tornare in voga per il Napoli durante il calciomercato invernale è quello di Vranckx. L’ex Milan è ancora al Wolfsburg e una sua partenza anche in prestito non è da escludere. Si tratta di un profilo che piace da tempo ai partenopei e a questo punto un tentativo è da prenderlo in considerazione soprattutto se ci dovesse essere una partenza da parte di Folorunsho, l’indiziato in estate a svolgere il ruolo di vice Anguissa.

Il nome di Vranckx è comunque da tempo sulla lista di Manna e vedremo se, a differenza di quanto successo in estate, si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca. Parliamo di un centrocampista che ha trovato poco spazio con il Wolfsburg (solo quattro presenze) e con la volontà di cambiare area per iniziare una esperienza nuova e naturalmente giocare con maggiore continuità.