Napoli, Simeone al Torino: pronto lo scambio

Il Napoli continua a monitorare il fronte calciomercato. Simeone è la chiave per il colpo per Conte: spunta il retroscena da urlo

La dirigenza partenopea potrebbe così pensare ad una nuova maxi-scambio con il Torino. Il club granata vorrebbe subito chiudere il colpo El Cholito Simeone per rinforzare il reparto offensivo di Vanoli. Spunta il retroscena succoso di calciomercato in vista di gennaio.

Il Torino ha tanta fretta di chiudere un nuovo colpo in attacco a gennaio dopo il grave infortunio rimediato da Duvan Zapata. L’attaccante colombiano tornerà a giocare soltanto nella prossima stagione: contatti in corso con il presidente De Laurentiis per l’argentino Simeone.

Il presidente De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni di euro, mentre il club granata è disposto ad arrivare a 10. Il ds Vagnati discuterà dell’affare con il suo collega azzurro Giovanni Manna per arrivare così alla chiusura dell’argentina: spunta anche un nuovo intreccio di scambio tra i due club italiani. C’è già l’ok per Vanoli: l’attaccante argentino è graditissimo all’allenatore granata, rivelazione della Serie A dopo la promozione della passata stagione alla guida del Venezia.

Napoli, lo scambio si farà: Simeone è la chiave

Il calciomercato azzurro continua a regalare importanti indiscrezioni in vista della sessione invernale. Gennaio si avvicina sempre di più per puntare così a nuovi rinforzi da urlo: spunta il retroscena con lo scambio immediato tra le parti.

Un maxi-affare a sorpresa in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. In cima alla lista del ds Vagnati è comparso subito il nome dell’attaccante argentino del Napoli: scopriamo tutta la verità sull’operazione a sorpresa.

La dirigenza partenopea potrebbe così imbastire un nuovo scambio con il Torino: Simeone sarebbe la chiave della maxi-operazione di calciomercato. Nel mirino ci sarebbe il centrocampista granata e della Nazionale italiana, Samuele Ricci, oppure l’attaccante del Torino Sanabria. In questo avvio di campionato sta sorprendendo anche il centrale difensivo Coco, autore di prestazioni importanti condite da gol.

Un momento decisivo per pensare così a nuovi colpi da urlo in ottica futura. Il Napoli pensa alla chiusura dell’affare con Simeone che non ha trovato più tanto spazio dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, titolarissimo in maglia azzurra con Antonio Conte. L’allenatore del Napoli vorrebbe così anticipare così i nuovi colpi per il futuro in modo da raggiungere la perfezione nei prossimi mesi. Il ds Manna è al lavoro per chiudere l’affare.