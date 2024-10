Napoli, Conte cambia ruolo a Spinazzola: l’ultima mossa

Leonardo Spinazzola ha iniziato da titolare la nuova stagione come laterale, ma col passaggio alla difesa a quattro spunta un nuovo ruolo

Una voglia pazzesca di arrivare in alto sfruttando tutti gli elementi della rosa a sua disposizione. Spunta la verità intorno alla nuova posizione di Leonardo Spinazzola, che ha perso il posto da titolare grazie alle super prestazioni di Olivera. Conte ha in mente un nuovo piano alternativo per il calciatore azzurro che è pronto anche a conquistare nuovamente la Nazionale italiana.

Continuano i duri allenamenti a Castel Volturno durante la sosta Nazionale. Conte vuole riportare in splendida forma Romelu Lukaku che non ha risposto alla convocazione del Belgio. Nell’ultimo test contro la Juve Stabia è spuntata così la nuova soluzione per Leonardo Spinazzola, che ha perso terreno dopo aver iniziato la stagione da titolare. Spunta il retroscena a sorpresa: cosa succederà nelle prossime sfide degli azzurri?

Napoli, spunta la scelta di Conte: Spinazzola cambia posizione

Dopo essersi svincolato dalla Roma, ha ricevuto la chiamata del ds Manna su suggerimento di Antonio Conte: subito si è messo a lavorare per ritornare ai fasti di un tempo. Ora l’allenatore azzurro gli ha cambiato anche posizione: spunta il ruolo a sorpresa anche in vista del futuro.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Spinazzola ha giocato anche come centrale difensivo nel test match a Castel Volturno contro la Juve Stabia. Visti i tanti assenti durante la sosta Nazionale, Conte ha pensato così di trovare una nuova soluzione che gli potrebbe tornare utile anche in futuro.

Il calciatore italiano sta soffrendo il passaggio alla difesa a quattro: vuole tornare ad essere protagonista con Conte che l’ha voluto a tutti i costi in azzurro. Con Marin e Juan Jesus che sono stati impiegati col contagocce da Conte, l’allenatore del Napoli ha subito adottato così una nuova strategia in vista delle prossime sfide degli azzurri.

Rapido e veloce, è molto bravo a ripiegare senza palla: ora potrebbe anche fungere da centrale difensivo in caso di emergenza totale. Conte non vuole lasciare nulla al caso: la sua grande esperienza gli porta a prevedere ogni singolo aspetto. Il calciatore azzurro è pronto anche a scendere in campo come centrale nella difesa a quattro: esperimenti a non finire sui campi di Castel Volturno. Conte ha sempre più soluzioni per ogni particolare decisivo in ottica Champions League.