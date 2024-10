Napoli, corsa a due con il Liverpool: colpo ADL

Il Napoli continua a pensare in grande per allestire una rosa competitiva. Conte ha già l’ok per il suo arrivo: spunta anche il Liverpool

Saranno mesi intensi per pensare a nuovi colpi di calciomercato in vista di gennaio. Il Napoli proverà l’assalto decisivo per chiudere un nuovo rinforzo da urlo: ecco il retroscena da scoprire subito, c’è anche il Liverpool nelle ultime ore.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Gennaio si avvicina sempre di più: il ds Manna è al lavoro per arrivare a nuovi colpi interessanti da regalare subito ad Antonio Conte. Una voglia immensa di competere anche in campo internazionale: il Napoli pensa sempre più in grande con numerosi rinforzi da inserire nella rosa a disposizione dell’allenatore azzurro.

Napoli, affare per il futuro: ADL prova il colpaccio

Un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna è sempre molto attivo in ottica futura: il tempo stringe sempre: occhio anche al Liverpool.

Un momento decisivo per pianificare la prossima campagna acquisti. Conte continua a volare in campionato, ma ADL è pronto a regalargli nuovi colpi di calciomercato soprattutto nel reparto difensivo. Corsa a due con i Reds che sono molto pressanti sul giocatore in vista della prossima stagione.

Seguito già a lungo dal presidente De Laurentiis, Vanderson è diventato anche un obiettivo del Liverpool. Conte era entusiasta del suo arrivo: come riportato da TMW è lui l’alternativa ad Arnold. Nel corso degli anni si è messo in mostra nella squadra del Principato: il brasiliano è diventato così un giocatore-chiave del Monaco.

Ormai è pronto per il grande salto di qualità in ottica futura: spunta il retroscena di calciomercato con il Napoli sempre molto interessato a lui. Conte aveva già dato l’ok per l’arrivo del brasiliano, ma occhio all’assalto decisivo del Liverpool. La situazione sarà più chiara in vista di gennaio con nuove idee suggestive da concretizzare subito dal ds Manna.

Il Napoli cercherà di puntare in alto per ritornare in Champions League, ma in caso di altri ottimi risultati la squadra potrebbe iniziare a sognare per la lotta Scudetto. Il Liverpool è tornato alla carica per il brasiliano che è stato messo nel mirino anche dal presidente De Laurentiis. Saranno settimane decisive per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare: ormai ci siamo.