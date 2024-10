Napoli, Conte cambia ancora: nuovo ruolo per David Neres

David Neres è sicuramente uno dei nomi che maggiormente sta infiammando di recente il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di un ulteriore cambiamento per Antonio Conte, che non smette di lavorare per cercare di perfezionare quella che sta diventando a tutti gli effetti la sua creatura.

L’impatto del brasiliano sulla realtà di Napoli è stato davvero impressionante e non è certamente un caso che abbia già conquistato il suo nuovo pubblico. Nonostante il poco spazio avuto a disposizione fino a questo momento, ha già messo in mostra tutto quello che è il suo enorme potenziale tecnico.

Ha tutto quello che può servire per accendere e far ribollire di passione lo stadio Diego Armando Maradona: dribbling, capacità di fornire assist ed una corsa in campo aperto e nello stress davvero disarmante. Adesso per David Neres può arrivare una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Nuovo ruolo per il brasiliano: le ultime

Il Napoli ha puntato su di lui con l’obiettivo di completare il reparto avanzato facendolo alternare con Matteo Politano. In realtà, però, complice un rendimento fuori dal comune per il fantasista ex Inter e Sassuolo, ha trovato pochissimo spazio e per questo Conte studia nuova soluzioni.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, anche nell’allenamento di ieri congiunto con la Juve Stabia Antonio Conte ha provato David Neres dirottandolo ancora una volta sulla corsia di sinistra, come fatto per pochi minuti nel finale contro il Como, in cui tra l’altro ha anche trovato la via del gol.

Napoli, Conte cambia ancora: le ultime su David Neres

Questo dimostra il fatto che Antonio Conte crede di poter puntare con decisione su David Neres in più di un ruolo, con la consapevolezza che all’occorrenza può agire anche da trequartista, in una versione sicuramente più offensiva rispetto a quella con McTominay del 4-2-3-1.

Con Kvaratskhelia che va assolutamente preservata, aprire un’altra corsia a David Neres può essere una soluzione per permettergli di trovare maggiore spazio. Ed il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona non vede l’ora di vederlo con più continuità. Fin qui per lui sono già arrivati un gol e tre assist nei 63 minuti di gioco che Conte gli ha concesso.