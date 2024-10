McTominay nuovo idolo di Napoli: ecco il nuovo soprannome per lui

Scott McTominay è senza ombra di dubbio uno dei grandi idoli del Napoli in senso assoluto ed i tifosi ormai già pendono dalle sue labbra. E dai suoi piedi, ovviamente. In tal senso, a conferma di quanto detto fino a questo momento, emerge il nuovo soprannome che hanno pensato appositamente per lui.

E’ stata una trattativa lunga quella che ha portato lo scozzese dal Manchester United ed anche sorprendente. Soprattutto se si considera il fatto che, pur giocando non sempre titolare, rappresentava comunque una pedina a dir poco importante nei Red Devils. Alla fine, però, il direttore sportivo Giovanni Manna è riuscito ad assicurarsi un autentico affare.

I tifosi del Napoli ci hanno messo poco ad innamorarsi di lui e d’altronde ha tutto quello che la piazza partenopea chiede ai propri calciatori. Tanta qualità ma soprattutto una voglia di lottare su ogni pallone davvero impressionante. Ed ora in tal senso emerge il nuovo soprannome pensato proprio per lui.

McTominay sempre più idolo: le ultime sul Napoli

Grazie a lui, o per meglio dire pur di schierarlo in campo, Conte ha cambiato l’abito del suo Napoli. E’ passato dal 3-4-2-1 di inizio stagione al 4-2-3-1, con McTominay da trequartista centrale. O, per meglio dire, da tuttocampista, dal momento che in fase di contenimento è anche il primo a lavorare in interdizione.

Proprio in ragione di questa sua capacità di adeguarsi ad ogni contesto di gioco, “Il Mattino” nella sua edizione odierna lo ha ribattezzato “McTotally” dal momento che è l’uomo ovunque di questo Napoli. Quando c’è da coprire, abbassa la sua posizione ed agisce praticamente da interno di sinistra della linea mediana, per un 4-5-1 più accorto.

Napoli, nuovo soprannome McTominay: ecco come lo chiamano

Ha impiegato poco a far vedere buona parte de suo repertorio. Gol da rapinatore d’area di rigore contro il Palermo in Coppa Italia e rete da autentico incursore invece contro il Como, in Serie A, a circa 25 secondi dal calcio d’inizio. Manca all’appello, di fatto, solo il colpo di testa, altra specialità della casa.

A quel punto il soprannome “McTotally” potrebbe seriamente diventare virale per la città ed il pubblico di Napoli, che vede in lui un erede di Marek Hamsik e dei grandi centrocampisti del passato. Con lui in campo, nessun traguardo sembra precluso.