Napoli, Conte sceglie il vice Anguissa: bocciato il nuovo arrivo

In casa Napoli, in questa sosta per le Nazionali, Antonio Conte sta lavorando per migliorare ancora questa squadra. Va trovata una valida alternativa a Frank Anguissa, tra i migliori fino a questo momento, ed in tal senso il tecnico ha già bocciato il nuovo arrivo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I partenopei sono letteralmente rinati. La cura Antonio Conte ha dato non solo dei risultati importanti, ma anche praticamente immediati, dal momento che dopo sette giornate di Serie A la squadra è al primo posto in campionato e punta in alto, senza porsi dei limiti in prospettiva di un futuro prossimo.

In tal senso, però, si ha la netta sensazione che i margini di miglioramento ci siano senza ombra di dubbio, dal momento che diversi profili devono ancora trovare la miglior forma possibile. A partire da Romelu Lukaku e da McTominay e Gilmour, al pari di David Neres, che devono completare il loro inserimento. In tal senso, ecco le ultime sul vice Anguissa.

Napoli, Conte lavora a centrocampo: le ultime a riguardo

In mezzo al campo fino a questo momento il camerunese e Lobotka stanno giocando alla grande e rievocano le imprese fatte insieme ai tempi di Luciano Spalletti. Non si può pensare, però, in maniera inevitabile, che possano reggere a questi ritmi una intera stagione. Per questo è importante valutare le alternative a disposizione.

Stando a quanto raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, a Radio Marte, per il ruolo di vice Anguissa la scelta di Antonio Conte è ricaduta su Gilmour, che dunque rappresenta la prima alternativa anche per l’ex Marsiglia e Fulham, oltre che per Lobotka. Bocciato, in questa posizione, quello che di fatto è un nuovo arrivo in casa Napoli, vale a dire Folorunsho.

Vice Anguissa, Conte sorprende: bocciato il nuovo arrivo

A quanto pare, infatti, secondo le valutazioni di Antonio Conte, Folorunsho rappresenta più che altro un rincalzo di Scott McTominay, nonostante fin qui abbia trovato davvero poco spazio.

Pur con delle caratteristiche diverse rispetto ad Anguissa, la soluzione del doppio regista stuzzica Antonio Conte, che la proporrà ancora dopo averla provata in Coppa Italia contro il Palermo. Per questo il futuro di Folorunsho potrebbe seriamente essere, già a partire da gennaio, lontano da Napoli. Si attendono sviluppi.