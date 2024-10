Altro club cambia proprietà: Red Bull pronta all’acquisto

La Red Bull, un autentico colosso dell’economia mondiale e realtà consolidata nel mondo del calcio, proprietaria di tanti club, è pronta a realizzare un nuovo investimento. Sta per concludere, infatti, l’acquisizione di una ulteriore società e le ultime notizie vanno proprio in questa direzione. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

Gli stravolgimenti societari sono sempre all’ordine del giorno allo stato attuale delle cose. Il calcio, ormai, in maniera ogni giorno che passa più evidente, è un autentico business. Dei colossi della nostra economia investono in esso per far aumentare il valore del brand e rivenderlo, poi, al miglior offerente.

Tra questi giganti non si può non annoverare Red Bull, che ha investito in maniera massiccia praticamente in ogni ambito sportivo, dalle quattro ruote fino ad arrivare, per l’appunto, al calcio. Sempre con ottimi risultati. In tal senso, adesso è pronto ad acquisire un’altra società sportiva, in un progetto che si rivela essere davvero molto, molto interessante.

Un altro club cambia proprietà: ecco le ultime a riguardo

Sono tanti gli investimenti in giro per il mondo fatti da Red Bull. Il Lipsia in Germania, il Salisburgo in Austria, il Bragantino in Brasile ed il Red Bull New York negli Stati Uniti d’America rappresentano un autentico ecosistema che risponde alla medesima proprietà. Ed ora un’altra realtà si sta andando ad aggiungere a questo elenco.

A quanto pare, infatti, Red Bull ha deciso di puntare con decisione sull’acquisizione del Paris FC, seconda squadra della Capitale francese che milita attualmente in Ligue 2, l’equivalente transalpina della nostra Serie B. Pur essendo una realtà piccola, si prepara a realizzare un derby ultra milionario con gli sceicchi del Paris Saint Germain nei prossimi anni.

Red Bull acquisisce un altro club: ulteriore colpo di scena

Allo stato attuale delle cose le operazioni sono molto avanzate e gli annunci ufficiali potrebbero arrivare in un tempo molto stretto. L’obiettivo, ovviamente, è quello di portare questa realtà verso vette che non ha mai raggiunto nella sua storia.

Il motivo di questo investimento della Red Bull sul Paris FC è semplice da spiegare. Tutte le grandi città, infatti, hanno almeno due grandi squadre, mentre a Parigi c’è un monopolio del PSG. Monopolio che presto potrebbe essere scalfito.